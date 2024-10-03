Boris Johnson'dan "böcek" iddiası: Netanyahu'nun kullandığı banyomdan dinleme cihazı çıktı

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson , katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Görüşmeleri sırasında takma adı "Bibi" ile hitap ettiği Netanyahu'nun izin isteyerek lavaboyu kullanmak istediğini kaydeden Johnson, Dışişleri Bakanlığı'ndaki şahsi banyosunu ise gizli bir ek bölüm içinde yer alan ve Londra'daki lüks kulüplerin erkekler tuvaletine benzeyen bir yer olarak tarif etti.

Boris Johnson ile Netanyahu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

"BİBİ BİR SÜRE ORADA KALDI"

Johnson, "Unleashed" adlı kitabında "Bibi bir süre orada kaldı ve bu bir tesadüf olabilir ya da olmayabilir ama bana bildirilene göre, sonrasında düzenli olarak yapılan böcek taraması sırasında tuvalette bir dinleme cihazı bulunmuş" diye yazdı.