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Boris Johnson'dan "böcek" iddiası: Netanyahu'nun kullandığı banyomdan dinleme cihazı çıktı

İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson, zamane Hitler'i Binyamin Netanyahu ile ilgili bomba bir iddia ortaya attı. Boris Johnson, Netanyahu’nun İngiltere Dışişleri Bakanlığındaki şahsi banyosunu kullandığını ve ardından banyoda dinleme cihazı bulunduğunu söyledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 22:55 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 23:18
Boris Johnson’dan böcek iddiası: Netanyahu’nun kullandığı banyomdan dinleme cihazı çıktı

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İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, siyasi hayatında dair yakında anı kitabı yayınlayacak. İngiltere basını tarafından bölümler halinde yayınlanmaya başlanan anı kitabında Johnson, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 2017 yılındaki İngiltere ziyaretine ilişkin ilginç detaylar paylaştı.

NETANYAHU'NUN KULLANDIĞI BANYODA "BÖCEK" BULUNDU
2016-2018 yılları arasında dışişleri bakanı olarak görev yapan Johnson, Netanyahu'nun ziyaret sırasında İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndaki şahsi banyosunu kullandığını ve güvenlik ekibinin sonradan burada dinleme cihazı bulduğunu açıkladı.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Görüşmeleri sırasında takma adı "Bibi" ile hitap ettiği Netanyahu'nun izin isteyerek lavaboyu kullanmak istediğini kaydeden Johnson, Dışişleri Bakanlığı'ndaki şahsi banyosunu ise gizli bir ek bölüm içinde yer alan ve Londra'daki lüks kulüplerin erkekler tuvaletine benzeyen bir yer olarak tarif etti.

Boris Johnson ile Netanyahu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Boris Johnson ile Netanyahu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

"BİBİ BİR SÜRE ORADA KALDI"
Johnson, "Unleashed" adlı kitabında "Bibi bir süre orada kaldı ve bu bir tesadüf olabilir ya da olmayabilir ama bana bildirilene göre, sonrasında düzenli olarak yapılan böcek taraması sırasında tuvalette bir dinleme cihazı bulunmuş" diye yazdı.

The Telegraph'ta yer alan haberThe Telegraph'ta yer alan haber

BEYAZ SARAY İDDİASI
Olaydan sonra İsrail ile konuya ilişkin olarak iletişime geçilip geçilmediği veya bir kınama yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi bulunmuyor. Diğer yandan, aynı dönemde İsrail'in Beyaz Saray'a dinleme cihazı yerleştirmekle suçlandığı biliniyor.

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Boris Johnson’dan böcek iddiası: Netanyahu’nun kullandığı banyomdan dinleme cihazı çıktı
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