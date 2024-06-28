ABD başkan adayları Joe Biden ve Donald Trump karşı karşıya geldi | Tarihi düelloda ilginç sözler: Sokak kedisinin ahlakına sahipsin! Eşini aldattın

Biden'ın oğlunun hüküm giymiş bir suçlu olduğunu söyleyen Trump, kendisinin ise siyaset kurbanı olduğunu ifade etti. Trump, Biden'ın Ukrayna'daki politikalarına atıfta bulunarak 'Joe yaptığı her şeyle hüküm giymiş bir suçlu olabilir' dedi.

"S OKAK KEDİSİNİN AHLAKINA SAHİP" Trump'ın oğlunu hedef almasının ardından Biden da Trump'ı eşini aldatmakla suçladı. Sözlerini daha da ileri taşıyan Biden, Trump'ın eski eşi Melania Trump 'ın oğlu Barron'a hamileyken yetişkin bir porno yıldızı olan Stormy Daniels 'la ilişki yaşadığını ifade ederek, Trump'ın bir sokak kedisinin ahlakına eş değer bir ahlaka sahip olduğunu dile getirdi.

Trump, bu iddiaları yalanladı. Ancak kişisel saldırılar bununla da kalmadı, ikili arasındaki tartışma yaşlarına, kavrama yeteneklerine ve golf oynarken sergiledikleri performanslarına kadar uzandı.

BİDEN'DAN YAŞLI OLDUĞU YÖNÜNDEKİ ENDİŞELERE YANIT Biden'dan seçmenlerin 81 yaşında ikinci bir dönem için çok yaşlı olduğu yönündeki endişelerine yanıt vermesi istendi. Biden bu soruya kendisinin eskiden siyasetin en genç adamı olduğunu belirterek 'Kariyerimin yarısını siyasetteki en genç kişi olarak geçirdim. Birleşik Devletler Senatosu'na seçilen en genç ikinci kişiydim. Şimdi ise üç yaş daha genç ve çok daha az yetkin olan bu adamın en yaşlısıyım' şeklinde yanıt verdi.





Biden'a gece boyunca sesinin kısık çıkması ve kelimelerini bulmakta zorlanması da Trump tarafından eleştirildi.



Konuşma esnasında Trump,"Kendisinin cümlenin sonunda ne dediğini anlayamadım. Ama kendisinin de ne konuştuğunun farkında olduğunu sanmıyorum" diyerek Biden'ı zihinsel yeterliliği konusunda hedef aldı.

TOPA 50 METREDEN VURUYOR

Trump,"İki bilişsel teste girdim, onları geçtim, İki kulüp şampiyonluğu kazandım. Bunu yapmak için oldukça zeki olmanız ve topa uzun bir mesafeden vurmanız gerekir. " dedi.