ABD başkan adayları Joe Biden ve Donald Trump karşı karşıya geldi | Tarihi düelloda ilginç sözler: Sokak kedisinin ahlakına sahipsin! Eşini aldattın

ABD'deki başkanlık seçimleri öncesinde adaylar Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokratları adayı olan mevcut başkan Joe Biden, televizyon ekranında karşı karşıya gelerek birbirlerini açıklamalarıyla alt etmeye çalıştı.
ABD'deki başkanlık seçimleri öncesinde adaylar Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokratları adayı olan mevcut başkan Joe Biden, televizyon ekranında karşı karşıya gelerek birbirlerini açıklamalarıyla alt etmeye çalıştı.
TARTIŞMA KİŞİSELLEŞTİ
Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın Amerika'yı üçüncü dünya savaşına sürüklediğini ifade ederken iki aday Trump'ın mevcut hukuki sorunları hakkında sözlü kavgaya tutuşunca, tartışma hızla kişiselleşti.
Her şey Biden'ın Trump'ın Beyaz Saray'da ikinci bir dönemarayışında olmasının nedeninin siyasi düşmanlarına karşı intikam almak istediğini iddia etmesi ile başladı.
TRUMP BİDEN'I OĞLUNDAN VURDU
Biden'ın Trump'a bakarak "şu anda baktığım tek kişi hüküm giymiş bir suçludur" ifadesi ise kavganın fitilini tamamen ateşledi.
Trump, Biden'ın oğlu Hunter'ın 2018'deki bir silah alımıyla ilgili üç suçtan hüküm giydiğini belirterek karşılık verdi.
Biden'ın oğlunun hüküm giymiş bir suçlu olduğunu söyleyen Trump, kendisinin ise siyaset kurbanı olduğunu ifade etti.
Trump, Biden'ın Ukrayna'daki politikalarına atıfta bulunarak 'Joe yaptığı her şeyle hüküm giymiş bir suçlu olabilir' dedi.
"SOKAK KEDİSİNİN AHLAKINA SAHİP"
Trump'ın oğlunu hedef almasının ardından Biden da Trump'ı eşini aldatmakla suçladı. Sözlerini daha da ileri taşıyan Biden, Trump'ın eski eşi Melania Trump'ın oğlu Barron'a hamileyken yetişkin bir porno yıldızı olan Stormy Daniels'la ilişki yaşadığını ifade ederek, Trump'ın bir sokak kedisinin ahlakına eş değer bir ahlaka sahip olduğunu dile getirdi.
Trump, bu iddiaları yalanladı.
Ancak kişisel saldırılar bununla da kalmadı, ikili arasındaki tartışma yaşlarına, kavrama yeteneklerine ve golf oynarken sergiledikleri performanslarına kadar uzandı.
BİDEN'DAN YAŞLI OLDUĞU YÖNÜNDEKİ ENDİŞELERE YANIT
Biden'dan seçmenlerin 81 yaşında ikinci bir dönem için çok yaşlı olduğu yönündeki endişelerine yanıt vermesi istendi.
Biden bu soruya kendisinin eskiden siyasetin en genç adamı olduğunu belirterek 'Kariyerimin yarısını siyasetteki en genç kişi olarak geçirdim. Birleşik Devletler Senatosu'na seçilen en genç ikinci kişiydim. Şimdi ise üç yaş daha genç ve çok daha az yetkin olan bu adamın en yaşlısıyım' şeklinde yanıt verdi.
Biden'a gece boyunca sesinin kısık çıkması ve kelimelerini bulmakta zorlanması da Trump tarafından eleştirildi.
Konuşma esnasında Trump,"Kendisinin cümlenin sonunda ne dediğini anlayamadım. Ama kendisinin de ne konuştuğunun farkında olduğunu sanmıyorum" diyerek Biden'ı zihinsel yeterliliği konusunda hedef aldı.
TOPA 50 METREDEN VURUYOR
Trump,"İki bilişsel teste girdim, onları geçtim, İki kulüp şampiyonluğu kazandım. Bunu yapmak için oldukça zeki olmanız ve topa uzun bir mesafeden vurmanız gerekir. " dedi.
Biden için "Topa vuramıyor. Topa 50 metreden vurabiliyor." diyen Trump kendisi için ise "Çok iyi durumda olduğumu düşünüyorum. Kendimi 2530 yıl önce olduğum kadar iyi hissediyorum. Aslında, muhtemelen biraz daha hafifim. Ama yıllar önce olduğum kadar formdayım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Aynı hissediyorum." dedi.