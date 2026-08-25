Avrupa sıcak hava krizini yönetemiyor mu: En az 35.000 kişi hayatını kaybetti
Avrupa'da bu yaz etkili olan aşırı sıcak hava dalgaları, kıta genelinde en az 35.000 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Uzmanlar, verilerin eksik olmasına rağmen tablonun tarihin en ölümcül krizlerinden birine işaret ettiğini vurguluyor.
Avrupa'yı bu yaz etkisi altına alan rekor kırıcı ve art arda gelen sıcak hava dalgaları, kıta genelinde en az 35.000 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Uzmanlar, bu rakamın henüz kıtanın yalnızca yarısını kapsayan eksik verilerden oluştuğunu ve Ağustos ayı toplamlarının henüz sisteme dahil edilmediğini belirterek, gerçek tablonun çok daha vahim ve yüksek olacağı konusunda uyarıyor.
EN AZ 35.000 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
The Guardian'ın haberine göre; sadece Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya, Fransa ve İspanya'daki geçici resmi veriler bile toplamda 25.000'den fazla ek ölümü gözler önüne seriyor. Mayıs ayından bu yana batı Avrupa'yı esir alan ardışık sıcak hava dalgaları, yüzlerce istasyonda tarihi sıcaklık rekorlarını altüst ederken, Fransa kendi ulusal ortalamasında tüm zamanların en sıcak gününü kaydetti.
EN YÜKSEK CAN KAYBI ALMANYA'DA
Can kaybının en yüksek yaşandığı ülke, 6 Nisan - 9 Ağustos tarihleri arasında tahmini 14.000 ısı kaynaklı ölüm bildiren Almanya oldu. Robert Koch Enstitüsü (RKI), yalnızca 22-28 Haziran haftasında 9.600 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Almanya'da normal yaz aylarında sıcaklığa bağlı ölümler genellikle 2.000'in altında kalırken, bu rakam ülkenin tarihindeki en yüksek sıcak kaynaklı ölüm rekoru olarak kayıtlara geçti.
İSPANYA'NIN TARİHİNDEKİ EN ÖLÜMCÜL YAZ
İspanya'da Carlos III Sağlık Enstitüsünün verileri, Mayıs ayından bu yana 4.947 ölümün sıcak hava kaynaklı olduğunu gösteriyor. Bu durum, 2026'yı İspanya'nın tarihindeki en ölümcül sıcaklıktaki yaz yaparken, 2022'de kaydedilen 4.520 rekorunu da geride bıraktı. Fransa'da ise ulusal sağlık ajansı, Mayıs sonu ile 22 Temmuz arasında "tüm nedenlere bağlı" aşırı ölümlerin 7.300 seviyesinde olduğunu, ancak Ağustos ayı verilerinin ve elektronik olmayan ölüm sertifikalarının henüz tam olarak işlenmediğini açıkladı.
AVRUPA'DA İNSANLAR SICAK HAVA YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBEDİYOR
İtalya'da henüz konsolide edilmiş ulusal bir veri olmasa da, belediye verileri üzerinden yapılan modellemeler 22-28 Haziran haftasında normalden 2.700 daha fazla kişinin öldüğünü gösteriyor; epidemiyologlar toplam ölüm sayısının 5.000 ile 8.000 arasında olacağını tahmin ediyor. Birleşik Krallık'ta (İngiltere için 2.877), Belçika'da (1.222), Hollanda'da (en az 900) ve Polonya'da (1.070) da benzer şekilde yüzlerce ve binlerce ek ölüm kayıtlara geçti.
NEDEN SICAK HAVA ÖLÜM SEBEBİ OLARAK BELİRTİLMİYOR?
Uzmanlar, sıcaklığın ölüm belgelerine doğrudan nadiren yazıldığını vurguluyor. Sıcak hava dalgaları genellikle solunum veya kardiyovasküler gibi önceden var olan sağlık sorunlarını tetiklediği için kurbanlar kalp krizi, felç veya böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu durum, nihai veri ve atıfların netleşmesinin haftalar, hatta aylar sürmesine neden oluyor.
AVRUPA'DA SICAKLIĞA BAĞLI ÖLÜMLER ARTIŞ GÖSTERİYOR
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa bölgesindeki sıcaklığa bağlı ölümlerin son 20 yılda %30'dan fazla arttığına dikkat çekiyor. İnsan kaynaklı küresel ısınmanın aşırı hava olaylarını daha sık ve şiddetli hale getirmesi, nüfusun yaşlanmasıyla birleşince gelecekte bu tür krizlerin daha büyük tehditler oluşturacağını gösteriyor.