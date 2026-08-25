Avrupa sıcak hava krizini yönetemiyor mu: En az 35.000 kişi hayatını kaybetti

Avrupa'yı bu yaz etkisi altına alan rekor kırıcı ve art arda gelen sıcak hava dalgaları, kıta genelinde en az 35.000 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Uzmanlar, bu rakamın henüz kıtanın yalnızca yarısını kapsayan eksik verilerden oluştuğunu ve Ağustos ayı toplamlarının henüz sisteme dahil edilmediğini belirterek, gerçek tablonun çok daha vahim ve yüksek olacağı konusunda uyarıyor.

Mayıs ayından bu yana batı Avrupa'yı esir alan ardışık sıcak hava dalgaları, yüzlerce istasyonda tarihi sıcaklık rekorlarını altüst etti. (Görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.) EN AZ 35.000 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ The Guardian'ın haberine göre; sadece Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya, Fransa ve İspanya'daki geçici resmi veriler bile toplamda 25.000'den fazla ek ölümü gözler önüne seriyor. Mayıs ayından bu yana batı Avrupa'yı esir alan ardışık sıcak hava dalgaları, yüzlerce istasyonda tarihi sıcaklık rekorlarını altüst ederken, Fransa kendi ulusal ortalamasında tüm zamanların en sıcak gününü kaydetti.