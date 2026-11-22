BM'de Filistin'e 162 oyla tarihi destek! Avrupa Birliği ülkeleri Filistin tasarısına "evet" dedi
Terör devleti İsrail her yerden darbe alıyor... Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsızlık hakkını teyit eden karar tasarısını 8’e karşı 162 oyla kabul etti
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun insan hakları ve insani işlerle sorumlu 3. Komitesi'nde oylanan karar tasarısı, soykırım devleti İsrail'i diplomatik açıdan köşeye sıkıştıran çarpıcı bir tabloyu ortaya koydu.
NAURRU VE PALAU
Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsızlık hakkını teyit eden tasarıya tam 162 ülke "evet" derken, 8 ülke "hayır" oyu kullandı ve 8 ülke çekimser kaldı. Tasarıya lehte oy verenler arasında Türkiye başta olmak üzere tüm Avrupa Birliği (AB) üye devletleri, Kanada ve Avustralya, Güney Amerika, Asya ile Afrika kıtalarındaki ülkelerin büyük çoğunluğu yer aldı.
İsrail'in yanında saf tutan ve aleyhte oy kullanan 8 ülkelik blok ise ABD ve İsrail'in yanı sıra Arjantin, Paraguay, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine ve Palau'dan oluştu. AB ülkelerinin tamamının dahi İsrail'in karşısında birleşmesi, Tel Aviv yönetiminin uluslararası kamuoyundaki paniğini artırdı.
İŞTE KARAR
Komiteden geçen metin, İsrail'in politikalarını doğrudan hedef alan ve manevra alanını daraltan güçlü ifadeler barındırıyor. Ezici çoğunlukla kabul edilen bu tasarı, İsrail'in işgal ve hak ihlallerine ilişkin diplomatik savunmasını zorlaştırırken, uluslararası toplumun Filistin'in bağımsızlık hakkına verdiği desteğin boyutunu bir kez daha tescillemiş olurken, karar metninde dikkat çeken iki madde şöyle:
Filistin halkının İsrail işgalinden uzak, kendi topraklarında özgürce yaşama ve bağımsız olma hakkı devredilemez...
Bu hak koşulsuz, vazgeçilemez, müzakere edilemez veya uzlaşmaya konu edilemez.
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