BM'de Filistin'e 162 oyla tarihi destek. (Foto: AA)

NAURRU VE PALAU

Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsızlık hakkını teyit eden tasarıya tam 162 ülke "evet" derken, 8 ülke "hayır" oyu kullandı ve 8 ülke çekimser kaldı. Tasarıya lehte oy verenler arasında Türkiye başta olmak üzere tüm Avrupa Birliği (AB) üye devletleri, Kanada ve Avustralya, Güney Amerika, Asya ile Afrika kıtalarındaki ülkelerin büyük çoğunluğu yer aldı.

Soykırım devleti İsrail BM'de köşeye sıkıştı. (Foto: AA)

İsrail'in yanında saf tutan ve aleyhte oy kullanan 8 ülkelik blok ise ABD ve İsrail'in yanı sıra Arjantin, Paraguay, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine ve Palau'dan oluştu. AB ülkelerinin tamamının dahi İsrail'in karşısında birleşmesi, Tel Aviv yönetiminin uluslararası kamuoyundaki paniğini artırdı.