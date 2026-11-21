Hayye, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen 35. Arap Ulusal Kongresi'nde çevrim içi yaptığı konuşmada, bölgedeki gelişmeler ve Gazze Şeridi'ndeki insani duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halil el-Hayya. Fotoğraf: AA

"TEL AVİV BÜYÜK İSRAİL HEDEFİ İÇİN ADIMLAR ATIYOR"

İsrail'in "Büyük İsrail" olarak adlandırılan hedefinin artık yalnızca söylemde kalmadığını belirten Hayye, bu hedef doğrultusunda somut adımlar atıldığını söyledi.

İsrail'in saldırılarının Filistin topraklarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Hayye, Lübnan, Suriye, Irak, Yemen ve İran'ın da hedef alındığını ifade etti.

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN GAZZE'YE SALDIRIYOR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tüm zorluklara rağmen topraklarında kalmaya ve haklarını savunmaya devam ettiğini belirten Hayye, halkın gıda, ilaç ve barınma gibi temel ihtiyaçlardan yoksun bırakıldığını söyledi.

Hamas ve diğer Filistinli grupların, halkı İsrail saldırılarından korumak ve zorla yerinden edilmesini önlemek amacıyla geçen yıl ateşkes anlaşmasını kabul ettiğini hatırlatan Hayye, buna rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü ve açlığı bir baskı aracı olarak kullandığını savundu.

Hayye, Gazze'de yaşananlar karşısında uluslararası toplumun tutumunu da yetersiz bulduğunu dile getirdi.