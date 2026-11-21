Hamas lideri Halil el-Hayye'den Tel Aviv uyarısı: "Büyük İsrail hedefi için adım atıyorlar"
Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye, 35. Arap Ulusal Kongresi'nde yaptığı konuşmada İsrail'in "Büyük İsrail" hedefi doğrultusunda somut adımlar attığını ve saldırılarını bölge ülkelerine yaydığını öne sürdü. Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen süren saldırılara ve temel insani ihtiyaçların engellenmesine dikkat çeken Hayye, uluslararası toplumun tepkisini yetersiz bulduğunu belirtti. Hayye
Haber diline yakın: Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye, İsrail'in "Büyük İsrail" hedefinin yalnızca bir retorik olmaktan çıkıp fiiliyata döküldüğünü söyledi.
Hayye, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen 35. Arap Ulusal Kongresi'nde çevrim içi yaptığı konuşmada, bölgedeki gelişmeler ve Gazze Şeridi'ndeki insani duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"TEL AVİV BÜYÜK İSRAİL HEDEFİ İÇİN ADIMLAR ATIYOR"
İsrail'in "Büyük İsrail" olarak adlandırılan hedefinin artık yalnızca söylemde kalmadığını belirten Hayye, bu hedef doğrultusunda somut adımlar atıldığını söyledi.
İsrail'in saldırılarının Filistin topraklarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Hayye, Lübnan, Suriye, Irak, Yemen ve İran'ın da hedef alındığını ifade etti.
İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN GAZZE'YE SALDIRIYOR
Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tüm zorluklara rağmen topraklarında kalmaya ve haklarını savunmaya devam ettiğini belirten Hayye, halkın gıda, ilaç ve barınma gibi temel ihtiyaçlardan yoksun bırakıldığını söyledi.
Hamas ve diğer Filistinli grupların, halkı İsrail saldırılarından korumak ve zorla yerinden edilmesini önlemek amacıyla geçen yıl ateşkes anlaşmasını kabul ettiğini hatırlatan Hayye, buna rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü ve açlığı bir baskı aracı olarak kullandığını savundu.
Hayye, Gazze'de yaşananlar karşısında uluslararası toplumun tutumunu da yetersiz bulduğunu dile getirdi.
BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TE YAHUDİLEŞTİRME POLİTİKASI
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in Filistinlileri topraklarından çıkarmaya, evlerine el koymaya ve işgalini genişletmeye çalıştığını aktaran Hayye, Doğu Kudüs'teki cami ve kiliselerin de "Yahudileştirme" girişimleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Mescid-i Aksa'ya yönelik baskıların giderek arttığına dikkati çeken Hayye, direnişin Filistinlilerin haklarını korumak ve kutsal mekanları işgalden kurtarmak için gerçek bir seçenek olduğunu ifade etti.