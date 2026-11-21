FBI'ın 5 milyon dolar ödül koyduğu kartel lideri Meksika'da yakalandı! Operasyonda çatışma çıktı
Meksika ordusu, FBI'ın "En Çok Aranan 10 Kişi" listesinde yer alan ve yakalanması için 5 milyon dolar ödül belirlenen uyuşturucu karteli elebaşı Fausto Isidro Meza-Flores'i ABD'nin desteğiyle yakaladı. "El Chapo Isidro" lakabıyla tanınan kartel liderinin Sinaloa eyaletinde düzenlenen ve silahlı çatışmanın yaşandığı operasyonun ardından başkent Mexico City'ye götürüldüğü açıklandı.
ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) "En çok aranan 10 kişi" listesinde bulunan uyuşturucu karteli yakalandı.
CNN'in haberine göre, Meksika Savunma Bakanlığı "Meza-Flores" isimli uyuşturucu kartelinin elebaşı olan ve "El Chapo Isidro" olarak anılan Fausto Isidro Meza-Flores isimli şahsın ABD'li makamların yardımıyla yakalandığını duyurdu. Açıklamada, Sinaloa eyaletinde yakalanan Meza-Flores'in başkent Mexico City'e getirildiğine işaret edildi.
OPERASYON SIRASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI
Açıklamada, Meza-Flores'in yakalanması operasyonu esnasında Meksika askerleri ile silahlı militanlar arasında çatışma çıktığı aktarıldı.
Meza-Flores, FBI'ın "En çok aranan 10 kişi" listesinde bulunuyordu ve kendisi hakkında bilgi verenler için 5 milyon dolar ödül verileceği açıklanmıştı.