BM önünde kendini yaktı! Dünyayı ayağa kaldıran aktivist öldü

52 yaşındaki şahsın ağır yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından Bellevue Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Yetkililer protestocunun tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD'nin New York kentinde yer alan Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde bir adam Tibet bayrağı ile kendini ateşe verdi.

Tibetli protestocu BM Genel Merkezi önünde kendini yaktı, Fotoğraflar: Reuters

PROTESTOCU TİBETLİ AKTİVİST ÇIKTI

Protestocunun elindeki bildirilerin üzerinde "Çin Tibet'ten çık" yazdığı belirtildi.

ABD basınında yayımlanan haberlerde hayatını kaybeden protestocunun bağımsızlık savunucusu Tibetli aktivist Lobga Rangzen olduğu iddia edildi. Resmi makamlardan konuya ilişkin doğrulama gelmedi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÇİN-TİBET MESELESİ

Çin, 1950 yılında Tibet'e askeri müdahalede bulunmuş, 1951'de imzalanan 17 maddelik anlaşmanın ardından Pekin yönetimi bölge üzerindeki kontrolünü tesis etmişti. Bu hamleyle Çin, Asya'nın en büyük nehirlerinin doğduğu su kaynaklarını ve Hindistan'a karşı hayati bir tampon bölgeyi ele geçirirken Tibet tarafı ise bin yıllık dini ve kültürel kimliğini koruma mücadelesine girişti. 1959'daki kanlı bastırmanın ardından dini lider Dalay Lama'nın Hindistan'a kaçarak sürgün hükümeti kurmasıyla uluslararası bir boyuta taşınan kriz, özerklik arayışına evrildi.

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Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya