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ABD'nin katliama desteği devam ediyor! Katil İsrail'e korkunç yardım: 8.7 milyar dolar...

İşgalci ordusu, Gazze'de katliamlarını sürdürürken en büyük desteği ise ABD'de sağlıyor. Son olarak katil İsrail, yakın bir zamanda ABD'den 8,7 milyar dolarlık askeri yardım paketi alacağını söyledi. Ayrıca ABD, 8 Ağustos tarihinde de İran ile İsrail arasında yaşanan gerilimde İsrail'in savunmasına katkı sağlamak amacıyla bölgeye 22 adet F-22 Raptor savaş uçağı gönderdiğini açıklamıştı.

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 00:39 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 00:46
ABD’nin katliama desteği devam ediyor! Katil İsrail’e korkunç yardım: 8.7 milyar dolar...

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Katil İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında soykırım suçu işlemeyi sürdürüyor.
Soykırıma en büyük destek veren ülkelerin başında ise ABD geliyor. Son olarak İsrail, yakın bir zamanda ABD'den 8,7 milyar dolarlık askeri yardım paketi alacağını duyurdu.

ANLAŞMA İMZALANDI!

ABD'nin katliama desteği devam ediyor! Katil İsrail'e korkunç yardım: 8.7 milyar dolar... (Takvim.com.tr | Arşiv)ABD'nin katliama desteği devam ediyor! Katil İsrail'e korkunç yardım: 8.7 milyar dolar... (Takvim.com.tr | Arşiv)

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir'in, bugün Washington'da, Tel Aviv'in 8,7 milyar dolar değerindeki Amerikan savaş yardım paketini alması için bir anlaşma imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, yardımın 3,5 milyar dolarının hayati önem taşıyan savaş malzemelerinin satın alınmasını, 5,2 milyar dolarının ise hava savunma sistemlerini finanse etmeyi içerdiği aktarıldı.

ABD'nin katliama desteği devam ediyor! Katil İsrail'e korkunç yardım: 8.7 milyar dolar... (Takvim.com.tr | Arşiv)ABD'nin katliama desteği devam ediyor! Katil İsrail'e korkunç yardım: 8.7 milyar dolar... (Takvim.com.tr | Arşiv)

Bakanlığın açıklamasında, anlaşmaya göre, söz konusu miktarın ve ekipmanların yakın bir zamanda teslim edileceği belirtildi.

Söz konusu bu miktar ile büyük askeri alımlar yapılması planlanırken kalan 5.2 milyar dolar ile ise Demir Kubbe ve Davud Sapanı gibi hava savunma sistemlerinin yanı sıra gelişmiş bir lazer sisteminin satın alınmasının planlandığı ifade edildi.

22 ADET F-22 RAPTOR DESTEĞİ!

ABD'nin katliama desteği devam ediyor! Katil İsrail'e korkunç yardım: 8.7 milyar dolar... (Takvim.com.tr | Arşiv)ABD'nin katliama desteği devam ediyor! Katil İsrail'e korkunç yardım: 8.7 milyar dolar... (Takvim.com.tr | Arşiv)

Diğer yandan ABD, 8 Ağustos tarihinde de İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim nedeniyle İsrail'in savunmasına katkı sağlamak amacıyla bölgeye 22 adet F-22 Raptor savaş uçağı gönderdiğini duyurmuştu.

ABD'nin katliama desteği devam ediyor! Katil İsrail'e korkunç yardım: 8.7 milyar dolar... (Takvim.com.tr | Arşiv)ABD'nin katliama desteği devam ediyor! Katil İsrail'e korkunç yardım: 8.7 milyar dolar... (Takvim.com.tr | Arşiv)

Filistinli yetkililerin açıklamalarına göre İsrail'in askeri saldırıları sonucu 7 Ekim'den bu yana Gazze'de çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu yaklaşık 40 bin Filistinli hayatını kaybetti ve Gazze nüfusunun neredeyse tamamını oluşturan yaklaşık 2,3 milyon kişi yerlerinden edildi.

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