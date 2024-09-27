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Katil İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında soykırım suçu işlemeyi sürdürüyor.

Soykırıma en büyük destek veren ülkelerin başında ise ABD geliyor. Son olarak İsrail, yakın bir zamanda ABD'den 8,7 milyar dolarlık askeri yardım paketi alacağını duyurdu. ANLAŞMA İMZALANDI!

ABD'nin katliama desteği devam ediyor! Katil İsrail'e korkunç yardım: 8.7 milyar dolar... (Takvim.com.tr | Arşiv) İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir'in, bugün Washington'da, Tel Aviv'in 8,7 milyar dolar değerindeki Amerikan savaş yardım paketini alması için bir anlaşma imzaladığı belirtildi. Açıklamada, yardımın 3,5 milyar dolarının hayati önem taşıyan savaş malzemelerinin satın alınmasını, 5,2 milyar dolarının ise hava savunma sistemlerini finanse etmeyi içerdiği aktarıldı.