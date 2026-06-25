BM katliamı raporladı: Gazze'de çocuklar kasıtlı olarak hedefte!

Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen bağımsız soruşturma, İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki uygulamalarına ilişkin son derece ağır suçlamalar içeren bir rapor yayımladı. Raporda, İsrail makamları ve güvenlik güçlerinin Filistinli çocukları kasıtlı olarak hedef aldığı, soykırım gerçekleştirdiği bunun da uluslararası hukuk kapsamında suç olduğu belirtildi.

Raporda özellikle çocukların ölümüne, yaralanmasına ve temel yaşam koşullarından mahrum bırakılmasına neden olan saldırıların sistematik bir boyut taşıdığı ifade edildi. Raporda, eğitim kurumları, sağlık tesisleri ve sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırıların çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerine de dikkat çekildi.

LÜBNAN'I YIKTILAR

Aylardır sürdürdüğü saldırılar, Lübnan'ın güneyinde büyük bir yıkıma neden oldu. Bölgedeki resmi verilere göre, çatışmalar ve hava saldırıları sonucu 11 binden fazla bina tamamen veya büyük ölçüde yıkıldı. Yetkililer, oluşan maddi hasarın 1 milyar 380 milyon doları aştığını vurguladı.