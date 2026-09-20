Almanya'da 6 Eylül'de Saksonya-Anhalt seçimleriyle başlayan eyalet seçimleri maratonunda sıra bugün Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'e geldi. Berlin'de 2 milyon 487 bin 318 seçmen, Eyalet Meclisi ve ilçe meclisleri için sandık başına giderken, seçim yarışında Die Linke ile CDU arasındaki mücadele dikkat çekiyor. ZDF'nin 18 Eylül tarihli araştırması da başkentte iki parti arasındaki yarışın yakın seyrettiğini ortaya koyuyor.

BERLİN'DE SANDIK GÜNÜ

Almanya'da 6 Eylül'de Saksonya-Anhalt'ta başlayan eyalet seçimleri maratonu, bugün Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de yapılacak seçimlerle devam ediyor. İki eyalette de seçim öncesi son araştırmaların ortaya koyduğu tablo, yarışın başa baş geçeceğine işaret ediyor.