Berlin'de seçim günü: 28 Türkiye kökenli aday yarışıyor
Almanya'da eyalet seçimleri maratonu bugün Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'deki sandıklarla devam ediyor. Berlin'de son ZDF araştırmasına göre Sol Parti (Die Linke) yüzde 22 ile ilk sırada yer alırken CDU yüzde 20, AfD yüzde 18, Yeşiller yüzde 15, SPD ise yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Berlin'deki eyalet seçimlerinde farklı partilerden 28 Türk kökenli aday da seçilebilmek için yarışıyor.
Almanya'da 6 Eylül'de Saksonya-Anhalt seçimleriyle başlayan eyalet seçimleri maratonunda sıra bugün Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'e geldi. Berlin'de 2 milyon 487 bin 318 seçmen, Eyalet Meclisi ve ilçe meclisleri için sandık başına giderken, seçim yarışında Die Linke ile CDU arasındaki mücadele dikkat çekiyor. ZDF'nin 18 Eylül tarihli araştırması da başkentte iki parti arasındaki yarışın yakın seyrettiğini ortaya koyuyor.
BERLİN'DE SANDIK GÜNÜ
Almanya'da 6 Eylül'de Saksonya-Anhalt'ta başlayan eyalet seçimleri maratonu, bugün Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de yapılacak seçimlerle devam ediyor. İki eyalette de seçim öncesi son araştırmaların ortaya koyduğu tablo, yarışın başa baş geçeceğine işaret ediyor.
BERLİN'DE LİDERLİK YARIŞI KIZIŞTI
Başkent Berlin'de yarışın merkezinde Sol Parti (Die Linke) ile Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) bulunuyor. ZDF'nin 18 Eylül tarihli son araştırmasına göre Sol Parti yüzde 22 ile ilk sırada yer alıyor. CDU yüzde 20, Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 18, Yeşiller yüzde 15 ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 12 seviyesinde ölçülüyor.
Araştırmaya göre Berlin'de seçmenlerin yüzde 23'ü, kimi ya da oy kullanıp kullanmayacağını henüz kesinleştirmiş değil. ZDF de söz konusu parti oranlarının seçim sonucuna ilişkin bir tahmin olmadığını özellikle belirtiyor.
MECKLENBURG-VORPOMMERN'DE DE YARIŞ ÇEKİŞMELİ
Aynı gün sandık başına gidecek Mecklenburg-Vorpommern'de ise seçim yarışı SPD ile AfD arasında şekilleniyor.
ZDF'nin 18 Eylül tarihli araştırmasına göre SPD yüzde 37, AfD yüzde 36 seviyesinde bulunuyor. Eyalette mevcut Başbakan Manuela Schwesig'in kişisel desteği ise rakibi AfD'li Leif-Erik Holm'un üzerinde ölçülüyor.
Almanya'da eylül ayında başlayan eyalet seçimleri maratonunun Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern ayağıyla birlikte ülke siyasetindeki dengeler açısından yeni bir seçim sınavı daha yaşanıyor.
FARKLI PARTİLERDEN 28 TÜRK ADAY
Berlin'de yaklaşık 2 buçuk milyon seçmen 2 bin 542 sandıkta eyalet parlamentosu ve belediye meclis üyelerini belirlemek için oy kullanılacak. İlk kez 16 yaşını dolduranların da oy kullanabileceği seçim sürecinin tamamında yaklaşık 40 bin seçim görevlisi görev yapacak.
Seçimlerde yüzde 5 barajını geçen partilerin adayları, 5 yıllığına görev yapacak. Berlin'deki eyalet seçimlerinde farklı partilerden 28 Türk kökenli aday da seçilebilmek için yarışıyor.