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Birleşmiş Milletler, İsrail'in gazetecileri öldürmesine bir tepki daha | Heniye'nin suikasta uğradığı yeri görüntüleyeceklerdi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'e "gazetecilerin öldürülmesine son verilmesi" çağrısını yineledi. İsrail, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail saldırıları sonucu yıkılmış evinin görüntülerini almak için bölgeye giden Al Jazeera muhabiri Gul ve kameraman Rifi'yi 31 Temmuz 2024 tarihinde katletti.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 18:19 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 18:44
Birleşmiş Milletler, İsrail’in gazetecileri öldürmesine bir tepki daha | Heniye’nin suikasta uğradığı yeri görüntüleyeceklerdi

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, İsrail ordusuna, Gazze'deki saldırıların siviller üzerindeki etkisini en aza indirme ve gazetecilerin öldürülmesine son verme çağrılarını yineledi. İsrail, 31 Temmuz günü Heniyye'nin suikasti sonrası bölgeyi görüntülemeye giden 2 gazeteciyi ve bir de çocuğu öldürmüştü.

Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul

İSRAİL, GAZETECİLERİ ÖLDÜRDÜ

BM İnsan Hakları Ofisi, Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi'nin İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusuna yönelik, Gazze'deki saldırıların siviller üzerindeki etkisini en aza indirme ve gazetecilerin öldürülmesine son verme çağrılarının yinelendiği vurgulandı.

GAZETECİLERİN YANI SIRA BİSİKLETE BİNEN ÇOCUK DA ÖLDÜ

İsrail'in, 31 Temmuz'da, 27 yaşındaki Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve 26 yaşındaki fotoğrafçı Rami er-Rifi'nin araçlarına düzenlediği insansız hava aracı saldırısında öldüğü belirtilen açıklamada, bu sırada bisikletindeki Filistinli bir çocuğun da yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Gul ve Rifi'nin, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İsrail saldırıları sonucu yıkılmış evinin bulunduğu Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nın yakınında konuya ilişkin haber yapmalarının ardından araçlarının hedef alınarak öldürüldüğü ifade edildi.

BÖLGEDE ÖLEN GAZETECİ SAYISI 157'YE ÇIKTI

"Gazze'deki Gazeteciler Sendikası'na göre, Gul ve Rifi'nin öldürülmesiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürülen gazetecilerin toplam sayısı 157'ye ulaştı." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyi'nin, yaşanan gerilim bağlamında, geçmişte de gazetecilerin öldürülmesiyle ilgili benzer endişeleri dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar belirtildi:

"Gazetecilerin sivil olduğunu, dolayısıyla doğrudan çatışmalara katılmadıkları sürece uluslararası insancıl hukuk uyarınca saldırılardan korunduklarını ve gazetecilerin kasıtlı olarak öldürülmesinin bir savaş suçu olduğunu yineliyoruz. Filistinli gazeteciler, İsrail'in uluslararası gazetecilerin girmesine izin vermediği Gazze'deki gerçekliği dünyaya aktarma konusunda kritik rol oynuyor. Filistinli gazetecileri susturmak, Gazze'deki sarsıcı gerçeği gizliyor."

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araca düzenlediği saldırı sonucu Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi hayatını kaybetmişti.

SUİKAST GÖRÜNTÜSÜ ALIRKEN ÖLDÜRÜLDÜLER

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi, Aksa Şehitleri Hastanesi önünde protesto düzenledi.

"İsrail'i ve ABD'yi, gazetecilere ve Gazze Şeridi'ndeki halkımıza karşı işlenen suçlardan sorumlu tutuyoruz." diyerek uluslararası toplum ve kuruluşlara, İsrail'in devam eden suçlarının uluslararası mahkemelerde soruşturulması, Filistinli gazetecilere yönelik saldırıların durdurulması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

Al Jazeera televizyonu da saldırıyı kınarken, muhabirlerinin ölümüne neden olanların yargılanması için hukuki adımlar atacağını bildirdi.

Al Jazeera muhabiri Gul ve kameraman Rifi, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail saldırıları sonucu yıkılmış evinin görüntülerini almak için Şati Mülteci Kampı'na gitmişti.

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