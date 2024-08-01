Donald Trump’ın kaderini tayin etti | Kilit isim sahneye çıktı: O bir bilgisayar dehası!

TABLO YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Trump, bahsettiği yeni mitingi Çarşamba günü gerçekleştirdi ve mitingde yine göçten, özellikle de sınır ve insan ticaretinden bahsetti. Alanda, suikast anında hayatını kurtaran dönüş hamlesini yaptığı o meşhur olan tabloyu yeniden gündeme getirdi.

''HAYATIMIN GERİ KALANINDA O GRAFİKLE UYUYACAĞIM''

"Biliyorsunuz, bu grafik hayatımı kurtardı. O grafik nerede? O grafiği seviyorum," dedi Trump. "Hayatımın geri kalanında o grafikle uyuyacağım. O grafik... Şaşırtıcı olan şey ne biliyor musunuz? Bilgisayarları ve sahne arkasında sahip olduğumuz tüm harika ekipmanları çalıştıran insanlar."

''O BİR BİLGİSAYAR DEHASI, HAYATIMI KURTARDI''

Trump daha sonra söz konusu tabloyu hazırlayan kadından bahsederek, onu "harika" olarak nitelendirdi. Kadın, Trump'ın kendisini sahneye davet edişi sonrası sahneye çıktı. "Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştı. Bir anlamda hayatımı kurtardı. Hayatımı kurtardın dedim. İşte burada. Vay canına."

Trump, hayatını kurtaran kadının kulağına bir şeyler fısıldayarak mikrofona doğru yöneldi ve "O bir bilgisayar dehası," diye ekledi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN