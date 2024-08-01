Donald Trump’ın kaderini tayin etti | Kilit isim sahneye çıktı: O bir bilgisayar dehası!

ABD eski Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump, Çarşamba günü, kendisine suikast yapılan Pensilvanya'nın Harrisburg kentinde düzenlediği mitingde konuşurken, kulağından vurulduğu sırada atıfta bulunduğu grafikleri hazırlayan kadına, hayatını kurtardığını söyleyerek alenen teşekkür etti.
ABD eski Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump
TRUMP, MİTİNGDE SUİKASTA UĞRAMIŞTI
ABD başkan adayı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya, Butler'daki mitingi sırasında suikast girişimine uğramış ve kulağından yaralanmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Trump kürsüde konuşurken yaklaşık 7 el silah sesine benzer patlama duyulduğu görülmüştü.
Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.
ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamış ve ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.
FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen şüphelinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.
''GERİ DÖNECEĞİM'' DEMİŞTİ
Trump, Truth social platformundan yaptığı paylaşımda, 13 Temmuz'da suikasta uğradığı yere tekrar gideceğini "Büyük ve güzel bir miting için Pensilvanya'daki Butler'a geri döneceğim." sözleriyle açıklamıştı.
Mitingin hangi gün olacağı konusunda bilgi vermediği mesajında "Savaş, savaş, savaş! Detaylar için beklemede kalın." ifadelerini kullanmıştı.