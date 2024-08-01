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Donald Trump'ın kaderini tayin etti | Kilit isim sahneye çıktı: O bir bilgisayar dehası!

Eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump, 13 Temmuz'da suikasta uğradığı Pensilvanya'daki miting alanına yeniden gitti. ''Geri döneceğim'' diye paylaşım yapan Trump'ın, bu kez kendisini dinlemeye gelen taraftarlarına bir de sürprizi vardı. Hayatını kurtaran dönüş hamlesini yapmasını sağlayan grafik tabloyu hazırlayan kadını sahneye alarak ''O bir bilgisayar dehası ve hayatımı kurtardı'' dedi.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 19:47 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 20:05
Donald Trump’ın kaderini tayin etti | Kilit isim sahneye çıktı: O bir bilgisayar dehası!

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ABD eski Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump, Çarşamba günü, kendisine suikast yapılan Pensilvanya'nın Harrisburg kentinde düzenlediği mitingde konuşurken, kulağından vurulduğu sırada atıfta bulunduğu grafikleri hazırlayan kadına, hayatını kurtardığını söyleyerek alenen teşekkür etti.

ABD eski Başkanı ve Başkan adayı Donald TrumpABD eski Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump

TRUMP, MİTİNGDE SUİKASTA UĞRAMIŞTI
ABD başkan adayı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya, Butler'daki mitingi sırasında suikast girişimine uğramış ve kulağından yaralanmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Trump kürsüde konuşurken yaklaşık 7 el silah sesine benzer patlama duyulduğu görülmüştü.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

Donald Trump, hayatını kurtaran kadını sahneye davet etti!

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamış ve ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen şüphelinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

''GERİ DÖNECEĞİM'' DEMİŞTİ

Trump, Truth social platformundan yaptığı paylaşımda, 13 Temmuz'da suikasta uğradığı yere tekrar gideceğini "Büyük ve güzel bir miting için Pensilvanya'daki Butler'a geri döneceğim." sözleriyle açıklamıştı.

Mitingin hangi gün olacağı konusunda bilgi vermediği mesajında "Savaş, savaş, savaş! Detaylar için beklemede kalın." ifadelerini kullanmıştı.

TABLO YENİDEN GÜNDEME GELDİ
Trump, bahsettiği yeni mitingi Çarşamba günü gerçekleştirdi ve mitingde yine göçten, özellikle de sınır ve insan ticaretinden bahsetti. Alanda, suikast anında hayatını kurtaran dönüş hamlesini yaptığı o meşhur olan tabloyu yeniden gündeme getirdi.

''HAYATIMIN GERİ KALANINDA O GRAFİKLE UYUYACAĞIM''
"Biliyorsunuz, bu grafik hayatımı kurtardı. O grafik nerede? O grafiği seviyorum," dedi Trump. "Hayatımın geri kalanında o grafikle uyuyacağım. O grafik... Şaşırtıcı olan şey ne biliyor musunuz? Bilgisayarları ve sahne arkasında sahip olduğumuz tüm harika ekipmanları çalıştıran insanlar."

''O BİR BİLGİSAYAR DEHASI, HAYATIMI KURTARDI''
Trump daha sonra söz konusu tabloyu hazırlayan kadından bahsederek, onu "harika" olarak nitelendirdi. Kadın, Trump'ın kendisini sahneye davet edişi sonrası sahneye çıktı.

"Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştı. Bir anlamda hayatımı kurtardı. Hayatımı kurtardın dedim. İşte burada. Vay canına."


Trump, hayatını kurtaran kadının kulağına bir şeyler fısıldayarak mikrofona doğru yöneldi ve "O bir bilgisayar dehası," diye ekledi.

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