ABD ile Suudi Arabistan arasında milyar dolarlık nükleer anlaşma
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suudi Arabistan’a sivil nükleer program sağlanmasını ve uranyum zenginleştirilmesinin önünün açılmasını öngören 30 yıllık anlaşmayı onayladığı iddia edildi. On milyarlarca dolar değerindeki anlaşma kapsamında, Amerikalı şirketlerin Suudi Arabistan'da uranyum zenginleştirme tesisi kurması ve nükleer altyapının geliştirilmesinde merkezi rol oynaması planlanıyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a "sivil nükleer program sağlamayı ve potansiyel olarak uranyum zenginleştirmesinin önünü açmayı" öngören anlaşmayı onayladığı iddia edildi.
TRUMP NÜKLEER ANLAŞMAYI ONAYLADI İDDİASI
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, ismi açıklanmayan ABD'li yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın Suudi Arabistan ile nükleer anlaşmayı onayladığı öne sürüldü.
30 yıl sürecek yeni anlaşmanın on milyarlarca dolar değerinde olacağı tahminine yer verilen haberde, anlaşmanın Suudi Arabistan'a "sivil nükleer program sağlayacağı ve potansiyel olarak uranyum zenginleştirmesinin önünü açacağı" iddiasına yer verildi.
URANYUM ZENGİNLEŞTİRME TESİSİNİ AMERİKAN ŞİRKETLERİ KURACAK
Haberde, Suudi Arabistan'ın nükleer altyapısının geliştirilmesinde ABD'li şirketlere merkezi rol verilmesinin amaçlandığı aktarılarak ABD-Suudi Arabistan'ın ortak değerlendirmesi sonucunda gerekli görülmesi halinde, Amerikan şirketlerinin bu ülkede uranyum zenginleştirme tesisi kurmasının da anlaşmaya dahil olduğu ileri sürüldü.
Bu şartın, ABD'ye Suudi Arabistan'ın nükleer programı üzerinde nüfuz sağlayacağı değerlendirmesinde bulunulan haberde, Trump yönetimi yetkililerine göre, bu koşulun nükleer programın "askeri amaçlarla kötüye kullanılmasını önlemenin bir yolu olduğu" savunuldu.
Haberde ayrıca, anlaşmanın gelecek günlerde Kongre'ye sunulmasının beklendiği belirtildi.