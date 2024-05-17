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Biden’dan uyuşturucu hamlesi! Seçimi kazanmak için esrar yasaklarını kaldıracak

Beyaz Saray, federal esrar kısıtlamalarını gevşetiyor. ABD Başkanı Joe Biden, kimsenin esrar bulundurmaktan hapse girmemesi gerektiğini söyledi ve esrarın kategorisinin değiştirilip üzerindeki kısıtlamaların azaltılacağını duyurdu. Biden’ın hamlesi, Kasım 2024 seçimlerinde genç seçmenin oyunu kazanmanın yolu olarak görülüyor

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 12:29 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 12:56
Biden’dan uyuşturucu hamlesi! Seçimi kazanmak için esrar yasaklarını kaldıracak

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ABD Başkanı Joe Biden, federal esrar kısıtlamalarını gevşetme kararı aldı. Biden'ın perşembe günü yaptığı açıklamada yönetimin federal yasa dışı uyuşturucular listesinde esrarın kategorisinin değiştirip üzerindeki kısıtlamanın azaltılacağını duyurdu.

BIDEN ESRAR KISITLAMALARINI AZALTIYOR

Biden, X hesabından yaptığı açıklamada "Bu çok büyük bir şey. Bugün yönetimim esrarı Çizelge 1 uyuşturucusundan Çizelge 3 uyuşturucusuna yeniden sınıflandırmak için büyük bir adım attı" dedi.

Biden'ın hamlesinin esrarı federal olarak yasal hale getirmeyeceğini fakat eyalet yasal şirketlerinin üzerindeki vergi yükünü azaltacağı ve esrarın araştırılmasını kolaylaştıracağı belirtiliyor.

BEYAZ SARAY'DAN TARİHİ KARAR

Beyaz Saray'ın esrar kararı 1986 tarihli Uyuşturucu İstismarıyla Mücadele Yasası'ndan bu yana bir ilk olarak tarihe geçti.

SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN UYUŞTURUCU HAMLESİ

Biden'ın esrar kararı Kasım 2024 seçimlerinden önce gençleri etkileme taktiği olarak yorumlanıyor. Geçmişte uyuşturucuya karşı görüşleri ile bilinen Biden, kimsenin yanında esrar bulundurmaktan hapse girmemesi gerektiğini savunmuş fakat esrarın bir "geçiş uyuşturucusu" olduğunu söylemişti.

ABD dergisi Politico, Biden'ın yeniden seçilmek için yarışırken genç seçmenlerin desteğini sağlamlaştırmakta zorlandığına dikkat çekiyor. Yakın zamanda düzenlenen bir anket, eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın 18-29 yaş arası seçmenler arasında 8 puan farkla önde olduğunu gösterdi.

Biden, perşembe günü yaptığı açıklamada kimsenin esrar kullandığı veya bulundurduğu için hapse atılmaması gerektiğine dair eski açıklamalarını tekrarladı.

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