Donald Trump’ın cinsel taciz davası sonuçlandı! 5 milyon dolar tazminat ödeyecek

Trump'ın cinsel taciz davası sonuçlandı! 5 milyon dolar tazminat ödeyecek. (Takvim.com.tr foto arşiv)

ABD 2. Daire Temyiz Mahkemesi, Trump'ın, jüri kararına yaptığı itiraza ilişkin kararını açıkladı. Temyiz mahkemesinin yazılı olarak açıklanan kararında, "Trump'ın itiraz ettiği bölge mahkemesinin, kararında hata yaptığına dair bir gösterge olmadığı sonucuna vardık." ifadesi kullanılırken, ayrıca davada yeni bir yargılamaya gerek olmadığına hükmedildiği belirtildi.

Trump, cinsel taciz davasında mahkeme jürisinin Carroll'a 5 milyon dolar tazminat ödemesi kararına varmasının ardından eylül ayında yargılama sürecinde hakimin "birçok hata yaptığını" ileri sürerek temyize başvurmuş ve davanın yeniden görülmesini talep etmişti.