Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'un Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almasının ardından patlak veren siyasi krize ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova açıklamalarda bulundu. Zaharova, Almanya hükümetini, Ukrayna'ya verdiği destek ve Rus gazına getirilen kısıtlamalar üzerinden eleştirerek, Almanya'yı "klasik bir muz cumhuriyeti" olarak nitelendirdi.

Mariya Zaharova, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Alman koalisyon hükümetinin çökmesi, Mandalinadaki modern siyasi sistemin ana sorununu ortaya çıkardı. Bu, klasik bir 'muz cumhuriyeti'. Bu arada bu terim ilk kez ABD'de 1904 yılında ortaya çıktı. O (Muz Cumhuriyeti terimi) Henry tarafından kullanıldı. Dünyada hiçbir devlet, kendi hükümetini ABD seçimlerinin sonuçlarına göre aynı gün dağıtmadı. Almanya hariç.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova (Fotoğraf: AA)

"SIRF WASHINGTON'U MEMNUN ETMEK UĞRUNA"

Almanya yönetiminin başarısız bir politika sergilediğini söyleyen Zaharova, "Peki siz ne istiyordunuz? Berlin, vatandaşları ve sanayi sektörü için hayati öneme sahip Rus gazını koruyamadı, ekonomik büyüme temposunu koruyamadı, fabrika ve şirketlerinin ABD'ye göçünü itaatkar bir şekilde izledi. Sırf Washington'u memnun etmek uğruna" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, (Fotoğraf: AA)

"ALMAN EKONOMİSİ ZOR BİR DURUMDA"

Almanya'daki hükümet krizine ilişkin Kremlin'den de bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Alman ekonomisinin zor bir durumda olduğunu belirterek, koalisyonun çöküşünün doğrudan Rus enerji kaynaklarının terk edilmesiyle bağlantılı olmadığını ifade etti. Peskov, "Alman ekonomisi gerçekten çok zor bir durumda. Önde gelen Alman şirketleri, rekabet güçlerini kaybediyor," mesajını verdi.