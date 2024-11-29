Afrika’daki gücünü kaybeden Fransa’ya soğuk duş: Macron Thiaroye Katliamı’nı itiraf eden mektup gönderdi

Macron, 1944'te Thiaroye Kışlası'nda Afrikalı askerlere yapılanın ʺkatliamʺ olduğunu kabul eden mektup yolladı (Fotoğraf: AA)
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1944 yılında Batı Afrikalı askerlerin Fransız Ordusu tarafından öldürülmesini ilk kez "katliam" olarak tanıdığı mektubunda, "Fransa, o gün, maaşlarının tam olarak ödenmesini talep eden askerler ile tüfekli askerler arasındaki çatışmanın bir dizi olayın zincirini tetikleyerek bir katliama yol açtığını kabul etmelidir," dedi..
"Bu trajediye yol açan nedenlerin ve gerçeklerin mümkün olduğunca belirlenmesinin önemli olduğunu" söyleyen Macron, "Hükümetinizin kurduğu, Prof. Mamadou Diouf'un yönetiminde olan Gerçeklerin Restorasyonu Komitesinin çalışmalarının ilerlemesi hakkında beni bilgilendirmelerini istedim" ifadelerini sözlerine ekledi.
Fransız arşivlerinde grubun ʺayaklanmaʺ çıkardığı iddiası yer alırken 35 askerin öldürüldüğü kayıtlara geçti (Fotoğraf: AA)
THİAROYE KATLİAMI
İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlarca esir alınan, ardından 1944'te Amerikalılar tarafından kurtarılan Batı Afrikalı askerlerden oluşan ancak "Senegalli Nişancılar" ismiyle bilinen piyade birliği, Dakar yakınlarındaki Thiaroye Kışlası'na getirildi ve orada yaklaşık 2 hafta bekletildi.
Askerler, primlerini ve savaş tazminatlarını alıp köylerine gitmek istedi ancak Fransızlar söz verdikleri ödemeyi yapmadı.
Askerler haklarını talep etmek için toplandıklarında ise isyan çıkardıkları gerekçesiyle Fransız askerleri tarafından kurşuna dizildi.
Fransız arşivlerinde grubun "ayaklanma" çıkardığı iddiası yer alırken 35 askerin öldürüldüğü kayıtlara geçti.
Fransız tarihçi Armelle Mabon, "Yerli savaş esirleri, işgal altındaki Fransa'nın unutulmuş yüzleri" başlıklı kitabında öldürülen askerlerin sayısının 400 olduğunu belirtiyor.
Askerlerin cesetleri topluca çukurlara atılsa da Thiaroye Kışlası'nda sembolik mezarlık da bulunuyor.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 2014'te kışlada düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, yaşananları "tek kelimeyle korkunç ve dayanılmaz" olarak nitelemişti.
Hollande, "Bu adaletsizliği düzeltmek istiyorum." dese de cesetleri çukurlara atılan askerlerin aileleri, üzerinden 80 yıl geçen katliam nedeniyle Fransa'dan tazminat ve özür bekliyor.
Katliamın 1 Aralık'ta yapılması nedeniyle 2004'ten bu yana her yıl aynı tarihte "Senegalli Nişancılar" çeşitli programlarla anılıyor.
Katliamın 1 Aralık'ta yapılması nedeniyle 2004'ten bu yana her yıl aynı tarihte ʺSenegalli Nişancılarʺ çeşitli programlarla anılıyor (Fotoğraf: AA)
FRANSA'NIN AFRİKADA'Kİ ASKERİ ETKİNLİĞİ AZALIYOR
Fransa, Afrika'daki askeri varlığını önemli ölçüde azaltma kararı aldı. Yaz başında, Fransız yönetimine yakın iki kaynak ve bir askeri yetkili, AFP'ye yaptığı açıklamada, Fransa'nın Gabon'da asker sayısını yaklaşık 100'e, Senegal'de ve Fildişi Sahili'nde ise 350'den daha düşük bir sayıya çekmeyi planladığını belirtti. Çad'daki asker sayısının da 1.000'den 300'e indirileceği ifade edildi.