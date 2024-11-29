Afrika’daki gücünü kaybeden Fransa’ya soğuk duş: Macron Thiaroye Katliamı’nı itiraf eden mektup gönderdi

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Fransa'nın askeri varlığını eleştirerek, "Fransa'da kaç Senegalli asker görev yapıyor? Senegal'de neden Fransız askeri bulunsun? Egemen bir ülkede kaç Fransız askerinin bulunacağına neden Fransızlar karar veriyor? Bu, bizim bağımsızlık anlayışımızla örtüşmüyor. Bizim hiçbir ülkede askeri üssümüz yok, dolayısıyla topraklarımızda yabancı askeri unsurları kabul etmememiz son derece normal. İfadelerini kullandı.

Afrika'da her geçen gün kaybeden sömürgeci Fransa'ya bir soğuk duş da Senegal 'den geldi. Fransız basınına göre, ülkenin Cumhurbaşkanı Faye, sömürgeci Fransa'nın askeri varlığını eleştirerek askeri üslerinin kapatılmasını savundu.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye (Fotoğraf: AA)

TÜRKİYE ÖRNEĞİNİ VERDİ

Faye, konuşmasının devamında Türkiye ile olan ilişkilerini örnek göstererek, "ABD, Çin, Türkiye ile ülkemizde üsleri olmadan askeri işbirliği yapıyoruz. Fransa'nın sömürgecilikten bu yana burada olması, onlara ayrıcalık tanınacağı anlamına gelmiyor." dedi.

kararı almakta acele etmeyeceğiz

Fransız üssünü kapatma konusunda düşündüklerini belirten Faye, henüz kesin bir tarihin belirlenmediğini ifade etti. Sürecin karşılıklı saygı çerçevesinde ilerleyeceğini vurgulayan Senegal Cumhurbaşkanı, karar almak için acele etmeyeceklerini söyledi.