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Afrika'daki gücünü kaybeden Fransa'ya soğuk duş: Macron Thiaroye Katliamı'nı itiraf eden mektup gönderdi

Senegal lideri Faye, Fransız basınına yaptığı açıklamada, ülkesindeki Fransa askeri üssünün bağımsızlık anlayışıyla uyumsuz olduğunu belirterek, üssün kapatılabileceği mesajını verdi. Faye, ayrıca Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Fransız sömürge güçlerinin 1 Aralık 1944’te Dakar yakınlarındaki Thiaroye’de işlediği "katliamı" kabul ettiğini içeren bir mektup gönderdiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 19:11 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 19:36
Afrika’daki gücünü kaybeden Fransa’ya soğuk duş: Macron Thiaroye Katliamı’nı itiraf eden mektup gönderdi

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Afrika'da her geçen gün kaybeden sömürgeci Fransa'ya bir soğuk duş da Senegal'den geldi. Fransız basınına göre, ülkenin Cumhurbaşkanı Faye, sömürgeci Fransa'nın askeri varlığını eleştirerek askeri üslerinin kapatılmasını savundu.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Fransız Le Monde gazetesine verdiği özel röportajda Fransa'nın askeri politikalarını eleştirdi. Faye, Senegal'deki daimi Fransız askeri üssünde görev yapan asker sayısının 350'den 100'e düşürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Fransa'nın askeri varlığını eleştirerek, "Fransa'da kaç Senegalli asker görev yapıyor? Senegal'de neden Fransız askeri bulunsun? Egemen bir ülkede kaç Fransız askerinin bulunacağına neden Fransızlar karar veriyor? Bu, bizim bağımsızlık anlayışımızla örtüşmüyor. Bizim hiçbir ülkede askeri üssümüz yok, dolayısıyla topraklarımızda yabancı askeri unsurları kabul etmememiz son derece normal. İfadelerini kullandı.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye (Fotoğraf: AA)Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye (Fotoğraf: AA)

TÜRKİYE ÖRNEĞİNİ VERDİ

Faye, konuşmasının devamında Türkiye ile olan ilişkilerini örnek göstererek, "ABD, Çin, Türkiye ile ülkemizde üsleri olmadan askeri işbirliği yapıyoruz. Fransa'nın sömürgecilikten bu yana burada olması, onlara ayrıcalık tanınacağı anlamına gelmiyor." dedi.

kararı almakta acele etmeyeceğiz

Fransız üssünü kapatma konusunda düşündüklerini belirten Faye, henüz kesin bir tarihin belirlenmediğini ifade etti. Sürecin karşılıklı saygı çerçevesinde ilerleyeceğini vurgulayan Senegal Cumhurbaşkanı, karar almak için acele etmeyeceklerini söyledi.

Emmanuel Macron (Fotoğraf: AA)Emmanuel Macron (Fotoğraf: AA)

MACRON SOYKIRIMI KABUL ETTİ

Ayrıca, Senegal Devlet Başkanı Bassirou Diomaye Faye, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'un bir mektubunda, Fransız sömürge güçlerinin 1 Aralık 1944'te Dakar yakınlarındaki Thiaroye'de bir "katliam" gerçekleştirdiğini kabul ettiğini açıkladı.

Mektuba ilişin konuşan Faye, "Thiaroye'deki bu acı olayın bütün gerçeklerinin nihayet ortaya çıkması için kapıyı açması gerektiğini"söyledi. Faye, "Uzun zamandır bu konuya bir son verilmesini istiyorduk ve bu kez Fransa'nın taahhüdünün tam, samimi ve işbirlikçi olacağına inanıyoruz." dedi.

Macron, 1944'te Thiaroye Kışlası'nda Afrikalı askerlere yapılanın ʺkatliamʺ olduğunu kabul eden mektup yolladı (Fotoğraf: AA)Macron, 1944'te Thiaroye Kışlası'nda Afrikalı askerlere yapılanın ʺkatliamʺ olduğunu kabul eden mektup yolladı (Fotoğraf: AA)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1944 yılında Batı Afrikalı askerlerin Fransız Ordusu tarafından öldürülmesini ilk kez "katliam" olarak tanıdığı mektubunda, "Fransa, o gün, maaşlarının tam olarak ödenmesini talep eden askerler ile tüfekli askerler arasındaki çatışmanın bir dizi olayın zincirini tetikleyerek bir katliama yol açtığını kabul etmelidir," dedi..

"Bu trajediye yol açan nedenlerin ve gerçeklerin mümkün olduğunca belirlenmesinin önemli olduğunu" söyleyen Macron, "Hükümetinizin kurduğu, Prof. Mamadou Diouf'un yönetiminde olan Gerçeklerin Restorasyonu Komitesinin çalışmalarının ilerlemesi hakkında beni bilgilendirmelerini istedim" ifadelerini sözlerine ekledi.

Fransız arşivlerinde grubun ʺayaklanmaʺ çıkardığı iddiası yer alırken 35 askerin öldürüldüğü kayıtlara geçti (Fotoğraf: AA)Fransız arşivlerinde grubun ʺayaklanmaʺ çıkardığı iddiası yer alırken 35 askerin öldürüldüğü kayıtlara geçti (Fotoğraf: AA)

THİAROYE KATLİAMI

İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlarca esir alınan, ardından 1944'te Amerikalılar tarafından kurtarılan Batı Afrikalı askerlerden oluşan ancak "Senegalli Nişancılar" ismiyle bilinen piyade birliği, Dakar yakınlarındaki Thiaroye Kışlası'na getirildi ve orada yaklaşık 2 hafta bekletildi.

Askerler, primlerini ve savaş tazminatlarını alıp köylerine gitmek istedi ancak Fransızlar söz verdikleri ödemeyi yapmadı.

Askerler haklarını talep etmek için toplandıklarında ise isyan çıkardıkları gerekçesiyle Fransız askerleri tarafından kurşuna dizildi.

Fransız arşivlerinde grubun "ayaklanma" çıkardığı iddiası yer alırken 35 askerin öldürüldüğü kayıtlara geçti.

Fransız tarihçi Armelle Mabon, "Yerli savaş esirleri, işgal altındaki Fransa'nın unutulmuş yüzleri" başlıklı kitabında öldürülen askerlerin sayısının 400 olduğunu belirtiyor.

Askerlerin cesetleri topluca çukurlara atılsa da Thiaroye Kışlası'nda sembolik mezarlık da bulunuyor.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 2014'te kışlada düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, yaşananları "tek kelimeyle korkunç ve dayanılmaz" olarak nitelemişti.

Hollande, "Bu adaletsizliği düzeltmek istiyorum." dese de cesetleri çukurlara atılan askerlerin aileleri, üzerinden 80 yıl geçen katliam nedeniyle Fransa'dan tazminat ve özür bekliyor.

Katliamın 1 Aralık'ta yapılması nedeniyle 2004'ten bu yana her yıl aynı tarihte "Senegalli Nişancılar" çeşitli programlarla anılıyor.

Katliamın 1 Aralık'ta yapılması nedeniyle 2004'ten bu yana her yıl aynı tarihte ʺSenegalli Nişancılarʺ çeşitli programlarla anılıyor (Fotoğraf: AA)Katliamın 1 Aralık'ta yapılması nedeniyle 2004'ten bu yana her yıl aynı tarihte ʺSenegalli Nişancılarʺ çeşitli programlarla anılıyor (Fotoğraf: AA)

FRANSA'NIN AFRİKADA'Kİ ASKERİ ETKİNLİĞİ AZALIYOR

Fransa, Afrika'daki askeri varlığını önemli ölçüde azaltma kararı aldı. Yaz başında, Fransız yönetimine yakın iki kaynak ve bir askeri yetkili, AFP'ye yaptığı açıklamada, Fransa'nın Gabon'da asker sayısını yaklaşık 100'e, Senegal'de ve Fildişi Sahili'nde ise 350'den daha düşük bir sayıya çekmeyi planladığını belirtti. Çad'daki asker sayısının da 1.000'den 300'e indirileceği ifade edildi.

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