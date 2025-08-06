Beyaz Saray'dan çarpıcı açıklama: Trump ve Putin yüz yüze görüşecek mi?

Leavitt, "Başkan Trump'ın bugün Truth Social'da da paylaştığı gibi Özel Temsilci (Steve) Witkoff'un Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede büyük ilerleme kaydedildi. Ruslar, Başkan Trump ile görüşme isteğini dile getirdi ve Başkan, hem Devlet Başkanı Putin hem de Devlet Başkanı Zelensky ile görüşmeye açık olduğunu belirtti" dedi.

Beyaz Saray açıklama: Trump ve Putin yüz yüze görüşecek mi? (AA)

Beyaz Saray açıklama: Trump ve Putin yüz yüze görüşecek mi? (AA)

NYT: TRUMP, PUTİN İLE GÖRÜŞMEYİ PLANLIYOR

Öte yandan, Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Trump, Putin ve Zelenskiy ile yüz yüze görüşmeye hazırlanıyor.

Habere göre Trump, Özel Temsilcisi Witkoff ile Putin'in Moskova'daki görüşmesinin ardından Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmede, Putin ve Zelenskiy ile görüşmek istediğini dile getirdi.