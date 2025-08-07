ABD Başkanı Donald Trump'tan önemli açıklamalar! Çiplere yüzde 100 vergi | Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı?

(Reuters_Images)

"APPLE'IN YAPTIĞI EN BÜYÜK YATIRIM"

ABD Başkanı Donald Trump, Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook'un katılımıyla Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte, Apple'ın yeni yatırımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, "Bu, Apple'ın bugüne kadar Amerika'da ve başka herhangi bir yerde yaptığı en büyük yatırım." dedi.

Apple'ın iPhone için yerli tedarik zinciri harcamalarını büyük ölçüde artıracağını belirten Trump, dünyanın en büyük ve en gelişmiş akıllı cam üretim hattını Kentucky'de kuracağını aktardı.

Trump, bunun ABD'de satılan iPhone'ların ülkede üretilmesini sağlama yönündeki nihai hedef doğrultusunda atılmış önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Apple'ın Houston'da ise bir sunucu üretim tesisi kuracağını belirten Trump, ülke genelinde veri merkezleri inşa etmek için milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını anlattı.

Trump, şirketin California'da nadir toprak elementleri geri dönüşüm hattı kuracağını, Texas, Utah, Arizona ve New York'ta da yarı iletkenler ve yarı iletken ekipmanlarının geliştirilmesine ve üretimine katkı sağlayacağını aktardı.