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ABD Başkanı Donald Trump'tan önemli açıklamalar! Çiplere yüzde 100 vergi | Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, açıklamasında çiplere yüzde 100 oranında vergi getirileceğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başarılı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Trump, iki lider arasında yakın zamanda yeni bir temasın daha gündeme gelebileceğini ifade etti. Trump ayrıca, "Putin ile Zelenski için yakında bir toplantı ayarlayabiliriz" diyerek, savaşın taraflarını bir araya getirebileceklerini söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump'tan önemli açıklamalar! Çiplere yüzde 100 vergi | Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan önemli açıklamalar!

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Çip'e yüzde 100 vergi uygulayacağız. Gümrükten yüzlerce milyar gelecek. 1-2 yıl sonrasında bu ülkede hiç görmediğimiz bir yatırım patlaması göreceğiz. Orta Doğu'da Birleşik Arap Emirlikleri ile de görüştüm.

(Reuters_Images)(Reuters_Images)

Bir yıl önce Amerika ölmek üzere olan bir ülkeydi ama şu anda en başarılı ülkelerden biriyiz. Geldiğim ilk hafta basın üzerime yumurta fiyatları konusunda çok geldi. Ben onlara daha geleli 4 gün oldu dedim, şu an fiyatlarda bariz düşüşler devam ediyor.

(Reuters_Images)(Reuters_Images)

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Putin ile başarılı bir görüşme gerçekleştirdik. Belki yakında bir toplantı ayarlayabiliriz. Ama hayal kırıklıklarımdan dolayı net bir şey söyleyemiyorum. 5 savaşı çözdük. İran'da olduğu gibi, nükleer silahlarını imha ettik. Binlerce genç insan ölüyor, galiba Rusya 22 bine yakın asker kaybetti.

Ukrayna ise 9 bine yakın. Bu savaşın hiç başlamaması gerekiyordu. Bu Biden'ın gözetimi altında başlatılmış bir savaş. Rusya bizden bir toprak bile almadı, bu ölümleri bitirmek istiyoruz.

ÇİN'E UYGULANAN TARİFE
Çin'e daha fazla vergi uygulaması yapabiliriz.

(Reuters_Images)(Reuters_Images)

"APPLE'IN YAPTIĞI EN BÜYÜK YATIRIM"
ABD Başkanı Donald Trump, Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook'un katılımıyla Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte, Apple'ın yeni yatırımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, "Bu, Apple'ın bugüne kadar Amerika'da ve başka herhangi bir yerde yaptığı en büyük yatırım." dedi.

Apple'ın iPhone için yerli tedarik zinciri harcamalarını büyük ölçüde artıracağını belirten Trump, dünyanın en büyük ve en gelişmiş akıllı cam üretim hattını Kentucky'de kuracağını aktardı.

Trump, bunun ABD'de satılan iPhone'ların ülkede üretilmesini sağlama yönündeki nihai hedef doğrultusunda atılmış önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Apple'ın Houston'da ise bir sunucu üretim tesisi kuracağını belirten Trump, ülke genelinde veri merkezleri inşa etmek için milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını anlattı.

Trump, şirketin California'da nadir toprak elementleri geri dönüşüm hattı kuracağını, Texas, Utah, Arizona ve New York'ta da yarı iletkenler ve yarı iletken ekipmanlarının geliştirilmesine ve üretimine katkı sağlayacağını aktardı.

(Reuters_Images)(Reuters_Images)

"YATIRIMLARIMIZI AMERİKA'DA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Apple Üst Yöneticisi Tim Cook da başlattıkları Amerikan Üretim Programı'nın dünya genelinde Apple ürünlerinde kullanılan kritik bileşenlerin Amerika'da üretilmesini teşvik edeceğini ve bu amaçla Amerika genelinde 10 şirketle yeni anlaşmalar imzaladıklarını belirtti.

Cook, "Yatırımlarımızı Amerika'da yapmaya devam edeceğiz. Amerika'da istihdam yaratmaya devam edeceğiz ve ürünlerimizin kalbinde yer alan teknolojileri Amerika'da geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Apple, şubat ayında da ABD'de gelecek dört yıl içerisinde 500 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını duyurmuştu.

Apple'dan yapılan açıklamada, şirketin Michigan, Texas, California, Arizona, Nevada, Iowa, Oregon, North Carolina ve Washington'daki ekip ve tesislerini geliştirme kararı aldığı belirtilmişti.

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