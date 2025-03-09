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İsrail skandallarına bir yenisini daha ekledi! İsrail Enerji Bakanı Gazze Şeridi’nin elektriğini kesme kararı aldıklarını duyurdu

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda çocuk-genç-yaşlı demeden on binlerce sivili katlederken bu acımasızlığına bir yenisini daha ekledi. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini derhal kesme kararı aldıklarını duyurdu.

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Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 21:12 Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 21:12
İsrail skandallarına bir yenisini daha ekledi! İsrail Enerji Bakanı Gazze Şeridi’nin elektriğini kesme kararı aldıklarını duyurdu

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İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini derhal kesme kararı aldıklarını duyurdu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikinin durdurulması yönünde talimat verdiğini duyurdu. Habere göre, Cohen, "Tüm esirlerin dönmesi için elimizdeki tüm araçları kullanacağız." ifadesini kullandı.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen.İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen.

Bakan Cohen'in İsrail Elektrik Şirketi'ne (IEC) Gazze Şeridi'nin santrallerine elektrik satışını durdurma emri verdiği kaydedildi.

İsrail, ateşkes anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuştu.

Başbakan Netanyahu, Hamas'ı esirleri teslim etmemesi durumunda "daha ileri adımlar" atmakla tehdit etmişti.