Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’ten Kovid-19 açıklaması: Vuhan’daki bir laboratuvardan çıktığı iddiası doğru

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Covid-19 virüsünün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki son açıklamasını değerlendirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü, "(CIA Direktörü) John Ratcliffe'e bu gerçeği Amerikan halkına açıkladığı için tebrikler. (Joe) Biden yönetiminin Amerikan halkına bu konudaki gerçekleri açıklama şansı vardı ama nedense bunu yapmamayı tercih ettiler. Artık bunun doğrulanmış bir gerçek olduğunu biliyoruz. Bunun ortaya çıkması uzun yıllar aldı" dedi.