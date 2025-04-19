Beyaz Saray Bilim Direktörü’nden çarpıcı açıklama! Geleceğe Dönüş filmini akıllara getirdi

Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikaları Ofisi Direktörü Michael Kratsios, ABD'nin şu anda "zamanı ve mekanı manipüle etme ve mesafeleri yok etme" yeteneğine sahip olduğunu açıkladı.

BU SİLAH KİMSEDE YOK

Şu anda, zamanı ve mekanı tam anlamıyla manipüle edebilen veya mesafeyi önemsiz hale getirebilen, bilinen bir teknoloji bulunmuyor. ABD Başkanı, 2019'daki ilk döneminde, "ulusun uzaydaki çıkarlarını güvence altına almak" misyonuyla ABD Uzay Kuvvetleri adında yeni bir askeri birim kurdu.



TRUMP'IN GİZLİ SİLAHI

Trump 9 Nisan'da "Kimsenin ne olduğunu bilmediği bir silahımız var. Ve bu dünyadaki en güçlü silah, hatta ona yakın olan herkesten daha güçlü" iddiasında bulunmuştu. ABD kamuoyu ve bilimsel çevrelerde bu teknolojiye ulaşılmışsa bunun anlamı 'zamanda yolculuktur' yorumları yapılıyor.