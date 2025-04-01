Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, 2 Nisan Çarşamba'nın yakın tarihin en önemli günlerinden biri olacağını söyledi. Leavitt "2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak tarihe geçecek." dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün tüm dünyaya gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe geçirmesi bekleiyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Reuters

BEYAZ SARAY'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri konusunda karar verdiğini ve şu anda ticaret ekibiyle birlikte duyurusunu "mükemmelleştirdiğini" söyledi ve ardından "2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak tarihe geçecek" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Reuters

TÜM DÜNYAYA GÜMRÜK VERGİSİ

Basın sekreteri Karoline Leavitt gazetecilere "Anladığım kadarıyla tarife duyurusu yarın gelecek. Hemen yürürlüğe girecekler" dedi.

Leavitt, Trump'ın 2 Nisan'ı Amerika'nın "kurtuluş günü" olarak defalarca abarttığını belirterek "Başkan bunu bir süredir dile getiriyordu" dedi.

Trump, 2 Nisan'da "karşılıklı tarifeler" uygulayacağını söyledi ve ABD mallarına kendi vergilerini uygulayan birçok ülkenin aniden yeni ticaret engelleriyle karşı karşıya kalabileceğini ima etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Reuters

"Ülkemiz dünyanın en açık ekonomilerinden biri ve tartışmasız en iyi tüketici tabanına sahibiz, ancak çok sayıda yabancı ülkenin pazarı ihracatımıza kapalı." diyen Leavitt, "Bu temelde haksızlıktır. Karşılıklılık eksikliği, endüstrileri mahveden ve kilit iş güçlerini boşaltan büyük ve sürekli yıllık ticaret açığımıza katkıda bulunur, ancak yarından itibaren Amerika'nın dolandırıldığı o günler sona erdi. Başkanın yarınki tarihi eylemi, sanayinin her alanında Amerikan rekabet gücünü artıracak, büyük dış ticaret açığımızı azaltacak ve nihayetinde ekonomik ve ulusal güvenliğimizi koruyacaktır." şeklinde konuştu.

Leavitt ayrıca, "Her zaman bir telefon görüşmesi yapmaya hazır, her zaman iyi bir pazarlığa hazır, ancak geçmişteki yanlışları düzeltmeye odaklanmış durumda." dedi.

TRUMP'IN PLANI NE? NEDİR BU ADİL VE KARŞILIKLI PLAN?

Trump, 13 Şubat'ta diğer ülkelerin ABD ihracatına uyguladığı tarifeleri ve ticaret politikalarını gözden geçirme planlarını açıklamıştı. Adil ve Karşılıklı Plan adını verdiği plan kapsamında ABD, diğer ülkelere, bu ülkelerin Amerikan mallarına uyguladığı miktarda gümrük vergisi uygulayacak. Peki nedir bu Adil ve Karşılıklı Plan?

Trump, birçok ABD ticaret ortağının, ABD mallarına daha yüksek vergiler uygularken düşük ABD gümrük vergilerinden faydalandığını savundu.

Afrika, Latin Amerika, Güney Asya ve Güneydoğu Asya'daki gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin, ürünlere özgü vergiler veya belirli ülkelerden gelen mallara uygulanan ortalama bir gümrük vergisi yoluyla en kötü etkilenenler arasında olması muhtemel görülüyor.

Trump'ın açıklanan hedefi, ABD'nin ticaret açığını küçültmenin yanı sıra yerel endüstriyi ve ABD üreticilerinin rekabet gücünü artırmak. Ayrıca gelecekteki vergi kesintilerini finanse etmek için tarifeleri kullanmak istiyor.

Ancak eleştirmenler, tarifelerin ticaret savaşlarını tetikleme ve tüketici fiyatlarını artırma riski taşıdığını, bunun da Amerikalılar için geçerli olduğunu savunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters

DÜNYANIN EN BÜYÜK TİCARET AÇIĞI ABD'DE

ABD dünyanın en büyük ticaret açığına sahip. 2023 verilerine göre ABD o yıl ihraç ettiğinden 1,1 trilyon dolar daha fazla ithal etti. ABD ticaret açığı 2019'dan beri sürekli artıyor ve şu anda dört yıldır üst üste 1 trilyon doların üzerinde seyrediyor.

2023'te en yüksek ticaret açığına sahip ülkeler, El Cezire

2024'TE 92 ÜLKEYLE TİCARET AÇIĞI

ABD'nin 2024 yılında 92 ülkeyle ticaret açığı, 111 ülkeyle ticaret fazlası vermesi bekleniyor.

ABD'nin büyük ticaret açığı üç büyük ekonomik ortakla en yüksek seviyede: Çin, Meksika ve Vietnam. 2024'te ABD-Çin açığı 295 milyar dolar, ABD-Meksika açığı 172 milyar dolar ve ABD-Vietnam açığı 123 milyar dolardı.

ABD, Çin'e yedi yıl önce uygulanan gümrük vergilerine rağmen, Çin mallarına yönelik güçlü tüketici talebi ve ABD şirketlerinin küresel tedarik zincirlerinde Çin'e olan bağımlılığı nedeniyle bu ülkeyle arasındaki en büyük ikili ticaret açığını vermeye devam ediyor.

DÜŞÜK TARİFE BÜYÜK KRİZ

ABD tarifeleri, özellikle 19. ve 20. yüzyılın başlarında, tarihsel olarak çok daha yüksekti. Büyük Buhran'ın başlangıcına tanıklık eden 1929 borsa çöküşüne yanıt olarak, ABD Başkanı Herbert Hoover 1930'da Smoot-Hawley Tarife Yasası'nı imzaladı. Amacı, ABD çiftçilerini tarımsal ve endüstriyel ithalatlarda geniş kapsamlı tarifelerle korumaktı. Ancak, birkaç ülke misilleme tarifeleri uyguladı ve bu da ABD ekonomisinin zayıflamasına yol açtı.

ABD'nin en fazla ticaret açığı verdiği ülkeler hangileridir?, El Cezire

HANGİ SEKTÖRLER ETKİLENECEK?

Trump'ın planından etkilenecek temel sektörler arasında endüstriyel ürünler, tüketici ürünleri, otomotiv, havacılık, ilaç, teknoloji, medya, telekomünikasyon, enerji, kamu hizmetleri ve kaynakları ile özel sermaye yer alıyor.

İNGİLTERE'DE MÜZAKERE UMUDU

İngiliz The Telegraph ise İngiltere bakanları ve diplomatlarının, bu hafta ilk kez duyurulan tarifelerin en kötü etkisinden muaf tutulmak için müzakere edebileceklerine yönelik umutlarının arttığını belirtti.

İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ise "İngiliz işletmelerinin yaklaşımımızı, sakin kafalı yaklaşımı, etkileşim arzusunu, potansiyel olarak bir anlaşma sağlayabileceğimiz sürece masada kalma isteğini desteklediğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.