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Beşar Esad'ın PKK-YPG koridoru planına SMO darbesi!

Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna kurmak istediği terör koridoru planını ortadan kaldırdı. Özgürlük Şafağı operasyonu başlattı. PKK’nın yuvası Tel Rıfat’ı da geri aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Aralık 2024
Beşar Esad’ın PKK-YPG koridoru planına SMO darbesi!

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Suriye'nin kuzeyinde başta İdlib'te başlayan çatışmalar sonucu muhaliflerin (Heyet Tahrir el Şam), Suriye rejiminin kontrolü altındaki Halep'i ele geçirmeleri sonucu bölgede hareketlenmeler baş gösterdi. Suriye rejim güçleri, muhaliflerin Halep'e yönelik operasyonunun başlaması ile hâkimiyetindeki alanları çok kısa süre içerisinde kaybetti. Çaresiz kalan Suriye rejiminin, muhalifler karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istediği iddia edildi. Çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep civarına geldi, örgüte ait ağır silahlar da bölgeye sevk edilmek istendi.

BÖLGEDE KONTROL SMO'DA
PKK/YPG ise Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını bir fırsat olarak görürken, Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturma planını devreye sokmak istedi. Ancak, terör örgütünün bu planını, Suriye Milli Ordusu engelledi. Muhaliflerin Halep'e doğru ilerlemesini fırsat bilen PKK/YPG'nin bu adımını fark eden SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatarak hızla sahaya girdi. SMO grupları Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturmasını engelledi. Bölgede 21 köy,1 havalanı ve bir tepeyi ele geçirdi. Dün akşam saatlerinde ise Tel- Rıfat şehir merkezine girdi.

SIRADA MÜNBİÇ VAR
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, A Haber'e konuştu: Suriye, Esad'ın ailesinin değil. Rejim çöküş sürecinde. Tel Rıfat, PKK/YPG'li teröristlerden temizleniyor. Sırada Münbiç var.

TÜRKİYE İZLİYOR
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, bölgeyi değerlendirdi.
Çatışmalar neden şimdi patlak verdi?
- Rejime yönelik önleyici cezalandırma operasyonunun Lübnan- İsrail ateşkesinin hemen ertesinde meydana gelmesi dikkat çekiyor.
Operasyonun amacı nedir?
- Operasyon, rejimin ve Rusya'nın saldırganlığına karşı bir İdlib'de sıkışan muhalif örgütlerin ve yerlerinden edilen halkın bir tepkisi olarak okunabilir.
Sahada hangi gruplar var?
- İdlib'de bir düzinenin üzerinde rejim muhalifi örgüt var. Bunların arasında en fazla tanınan Heyet Tahrir el Şam esas itibariyle sünni - selefi bir örgüt. Türkiye'nin güçlü biçimde destek verdiği Suriye Milli Ordusu (Özgür Suriye Ordusu) da var.
Bundan sonra ne olabilir?
- Rejim güçlerinin ve Rusya'nın bir karşı saldırı yapıp yapmayacakları merak ediliyor. Keza Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeler karşısında alacağı pozisyon da ehemmiyet taşıyor.
Türkiye nasıl bir tutum izleyecek?
- Türkiye'nin Suriye politikası, bu ülkenin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı temeline dayanıyor. Türkiye, sınır boyunca tampon bölgesi oluşturmada kararlı gözükmektedir. Ankara gerekli gördüğü her türlü adımı atabilir.

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Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa A Haber'de konuştu: Halep'teki terör yuvaları da temizlenecek
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