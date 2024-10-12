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Berlin'de ucuzu külot kuyruğu görenleri şaşırttı

Berlin Charlottenburg'daki sergi merkezinde yüzlerce metre uzayan iç çamaşırı kuyruğunu görenler şaşırdı. Hollandalı giyim şirketi Hunkemöller, çarşambadan cumartesiye depo satışında iç çamaşırı ve pijama satıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ekim 2024
Berlin’de ucuzu külot kuyruğu görenleri şaşırttı

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Berlin Charlottenburg'daki sergi merkezinde yüzlerce metre uzayan iç çamaşırı kuyruğunu görenler şaşırdı. Hollandalı giyim şirketi Hunkemöller, çarşambadan cumartesiye depo satışında iç çamaşırı ve pijama satıyor. Yüzlerce Alman kadın Berlin Ticaret Fuarı'nı bunun için bekledi. Giriş ücretine ve yağmura rağmen perşembe günü öğleden sonra çoğunluğu genç kadınlardan oluşan bir kilometrelik kuyrukta dakikalarca bekledi. Elbise askılarına üç ila on euro karşılığında sutyenler, bikiniler, pijamalar, üstler ve iç çamaşırları asılıyor. Soyunma odaları yok. Alırsanız evde denemelisiniz. Depo satışı dün bitti.

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