İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'nın batısındaki Burak Duvarı'nda (Ağlama Duvarı) yüzlerce yerleşimciyle birlikte Talmudik ritüeller gerçekleştirdi.

BURAK DUVARI'NIN STATÜSÜ TARTIŞMALI

İsrail, Yahudiler için kutsal bir yer olduğu iddiasıyla Burak Duvarı'nı kontrol ediyor. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ile Kudüs Valiliği ise duvarın İslam mukaddesatının bir parçası olduğunu belirtiyor.

İsrail makamlarının günün her saati açık tuttuğu Burak Duvarı Meydanı'nda dini törenler, dualar ve İsrail'in resmi merasimleri düzenlenirken girişlerde güvenlik kontrolü ve arama yapılıyor.