BBC’ye İsrail yanlısı tutum sergilediği için protestoculardan büyük tepki!

Yahudilerin etkin olduğu İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Portland Place'teki merkez binasının önünde toplanan protestocular, Filistin halkına ve Gazze'ye yönelik haberlerinde İsrail yanlısı tutum sergilediği ve savaş suçlarını örtbas ettiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Binlerce kişi "Soykırımı Gizlemeye Son Ver" eylemi düzenledi. Protestocular, İngiliz yayın kuruluşunun halka hesap vermesi ve İsrail yanlısı tutumunun utanç olduğunu haykırdı. "Palestine Forum in Britain (PFB)" adlı sivil toplum kuruluşu adına konuşma yapan Faris Amer, "İngiliz BBC, utançla anılacak" dedi.