BBC üç yayını kapatıyor, yaklaşık 100 BBC News çalışanı işten çıkarılacak
BBC de artan maliyetler ve dijital platformların baskısı karşısında küçülmeye gidiyor. İngiliz kamu yayıncısı, 500 milyon sterlinlik tasarruf planı kapsamında 2 televizyon kanalı ve 1 radyonun yayınını sonlandırırken BBC News’te yaklaşık 100 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.
İngiliz kamu yayıncısı BBC, artan maliyetler karşısında kapsamlı bir tasarruf programını devreye alıyor. Kurum, gelecek iki yılda 500 milyon sterlin (yaklaşık 33,2 milyar lira) tasarruf sağlamak amacıyla bazı televizyon ve radyo yayınlarını sonlandırırken çalışan sayısını da azaltacak.
BBC'den yapılan açıklamaya göre BBC İskoçya ve BBC Three kanalları ile BBC Radio 4 Extra'nın yayınlarına son verilecek. Söz konusu yayınların bir bölümünün BBC iPlayer ve BBC Sounds platformlarına, bazılarının ise YouTube gibi dijital mecralara taşınması planlanıyor. Kapatılması kararlaştırılan kanal ve radyo, 2027 ilkbaharına kadar yayınlarını sürdürecek.
BBC NEWS'TE 100 KİŞİLİK İŞTEN ÇIKARMA PLANI
Tasarruf programı kapsamında BBC News biriminde yaklaşık 100 kişinin işten çıkarılması gündemde. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre kanal ve radyo kapatmaları ile personel azaltımının yaklaşık 200 milyon sterlin tasarruf sağlaması bekleniyor.
The Guardian'ın haberinde, BBC News'ten çıkarılması planlanan 100 kişinin kuruma 5,5 milyon sterlinlik katkı sağlayacağı, buna karşılık birimin toplam tasarruf hedefinin 51 milyon sterlin olduğu belirtildi.
YÜZLERCE ÇALIŞANA BİLDİRİM GİTTİ
Daily Mirror'da yer alan haberde ise BBC'nin nisan ayında duyurduğu 1.800 ila 2.000 kişilik işten çıkarma hedefi hatırlatıldı. Bu planın hayata geçirilmesi halinde kurum çalışanlarının yaklaşık onda birinin işini kaybedebileceği ifade edildi. Haberde ayrıca BBC News'te 550 çalışanın işten çıkarma sürecine ilişkin bildirim aldığı, BBC Sport'ta ise 30 kişinin işine son verildiği kaydedildi.
GELENEKSEL MEDYA EKONOMİK BASKI ALTINDA
BBC'nin kararı, geleneksel yayıncılığın artan maliyetler ve dijitalleşme karşısında yaşadığı ekonomik sıkıntıları bir kez daha gündeme taşıdı. Artan üretim maliyetleri, değişen izleyici alışkanlıkları ve dijital platformların güç kazanması, köklü medya kuruluşlarını yayın politikalarını ve bütçelerini yeniden düzenlemeye zorluyor.
BBC Three, 2016'da televizyon yayınını sonlandırarak çevrim içi platforma geçmiş, 2022'de yeniden televizyona dönmüştü. Yeni kararla kanal bir kez daha geleneksel yayıncılıktan dijital mecralara yöneliyor. BBC İskoçya'nın televizyon yayını sona ererken içeriklerinin dijital platformlarda ve İskoçya'daki BBC One ile BBC Two kanallarında yer alması planlanıyor.
BBC Genel Müdürü Matt Brittin, çalışanlarına gönderdiği notta şu ifadeleri kullandı:
"Artan maliyet baskısı ve BBC'yi değişen dünya için yeniden kurarken harcanan her bir sterlinin izleyici için daha fazla değer yaratmasını sağlamalıyız. Bunun zor kararlar anlamına geldiğini hepimiz biliyoruz."
Kurumun 2028'e kadar 500 milyon sterlin tasarruf hedefi doğrultusunda önümüzdeki aylarda başka birimlerde de yeni tasarruf adımları açıklaması bekleniyor.
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