İngiliz kamu yayıncısı BBC, artan maliyetler karşısında kapsamlı bir tasarruf programını devreye alıyor. Kurum, gelecek iki yılda 500 milyon sterlin (yaklaşık 33,2 milyar lira) tasarruf sağlamak amacıyla bazı televizyon ve radyo yayınlarını sonlandırırken çalışan sayısını da azaltacak.

BBC'den yapılan açıklamaya göre BBC İskoçya ve BBC Three kanalları ile BBC Radio 4 Extra'nın yayınlarına son verilecek. Söz konusu yayınların bir bölümünün BBC iPlayer ve BBC Sounds platformlarına, bazılarının ise YouTube gibi dijital mecralara taşınması planlanıyor. Kapatılması kararlaştırılan kanal ve radyo, 2027 ilkbaharına kadar yayınlarını sürdürecek.