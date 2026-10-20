ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da yaşananların eğitimle değil, "göçmenlerle" ilgili olduğunu savunarak, "Fransa'da hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu küçük bir ayaklanma değil, tam anlamıyla bir devrim gibi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği yolsuzlukla mücadele konulu toplantının ardından basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

"MACRON'U DAHA ÖNCE BİRÇOK KEZ UYARDIM"

Olayları yakından takip ettiklerini belirten ve sorunun kaynağında "göçmenlerin" olduğunu savunan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u bu konuda daha önce birçok kez "uyardığını" söyledi.

"Fransa'daki olaylar eğitimle ilgili değil, göçmenlerle ilgili. Macron'un ülke sınırlarını çok önceden kapatması gerekiyordu." diyen Trump, birçok ülkeden Fransa'ya ve Avrupa'ya düzensiz göçmenlerin yoğun şekilde geldiğini ifade etti.