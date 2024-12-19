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Bayağı ihmal! Gineli Bakan'ın yeğeni İstanbul'da şüpheli şekilde öldü

İstanbul'daki özel bir hastanede "Yağ Aldırma" (Liposuction) ameliyatı olan Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni Simone Bıchara Abibe hayatını kaybetti. Konuyla ilgili ekipler inceleme başlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024
Bayağı ihmal! Gineli Bakan’ın yeğeni İstanbul’da şüpheli şekilde öldü

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    Batı Afrika ülkesi Gine'nin Savunma Bakanı'nın yeğeni olan Simone Bıchara Abibe (54), 29 Temmuz 2021'de İstanbul'a geldi. Ataşehir'deki özel hastanede yağ aldırma ve karın gerdirme ameliyatı geçirdi. 10 gün sonra yaşamını yitirdi. Savcılık ameliyatı yapan doktorlar hakkında soruşturma başlatırken Adli Tıp Kurumu raporu da dosyaya girdi. Raporda; yırtık tanısı konulmadığı için Abibe'nin öldüğü belirtildi. Doktor Burak Ersen ve Cenk Ersavaş'ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6'şar yıla kadar hapsi istendi. Anestezi uzmanı doktor Pelin Katar'ın da defin ruhsatına kendi ismi yerine başka bir doktorun adını yazarak imzaladığı iddia edildi. Savcılık Katar'ın da "sağlık mesleği mensuplarının gerçeğe aykırı belge düzenlemesi" suçundan 1 yıla kadar hapsini talep etti. (ARZU KAYA)

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