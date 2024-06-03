Siyonist oyuncu Michael Douglas’tan İsrail’e destek ziyareti! Gazze protestocularının beyinlerinin yıkandığını söyledi künyeyi kaptı

Yahudi kökenli ABD'li oyuncu Michael Douglas, İsrail'e destek ziyareti düzenledi.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelen Douglas, Gazze'de aylardır devam eden İsrail soykırımı ile adeta dalga geçti. ABD'de Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve önce ülkenin tamamında sonra da Avrupa'da adım adım yayılan Gazze eylemlerine katılan öğrencilerin beyinlerinin yıkandığına dair skandal ifadeler kullandı.
Michael Douglas ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog
MICHAEL DOUGLAS'TAN İSRAİL'E DESTEK ZİYARETİ
Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'ndan etkilenen Kibbutz Be'eri ve Süpernova festivalinin düzenlendiği alanları ziyaret eden Douglas, pazar günü Kudüs'te Herzog ile bir araya geldi.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve eşi Michal, Hollywood aktörü Michael Douglas'ı İsrail'de karşıladı
HERZOG'DAN HEDİYEYİ KAPTI
2020'de hayatını kaybeden Kirk Douglas'ın oğlu olan Michael Douglas, Herzog'a "Çok zor bir dönem. Tüm bu yaşananların derin şoku içindeyiz. İsrail'i desteklemek ve Başkanımızın da sizlerle paylaştığı gibi Amerika'nın kesinlikle sizin müttefikiniz olduğu gerçeğini sizlerle paylaşmak üzere burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Umarım son müzakerelere ulaşılır ve rehineler yakında geri döner" dedi.
Herzog, görüşme sırasında Douglas'a sarı bir rehine rozeti ve üzerinde "Kalbimiz Gazze'de esir tutuluyor" yazılı bir künye hediye etti.
AMERİKAN BAHARI KORKUTTU
Douglas, Herzog'la yaptığı görüşmede 7 Ekim'den bu yana ABD üniversite kampüslerini kasıp kavuran İsrail karşıtı protesto dalgası karşısında şoka düştüğünü söyledi ve "Birçoğuyla konuşmaya çalışıyorsunuz, eğitim yok, bilgi yok" dedi. Douglas, ayrıca, protestolara katılan öğrencilerin beyinlerinin yıkandığını iddia etti.
YAHUDİ NOBEL'İ KAZANMIŞTI
Douglas, 2015 yılında Yahudi değerlerine ve Yahudi halkına bağlılığından dolayı Yahudi Nobel'i olarak bilinen 1 milyon dolarlık Genesis Ödülü'nü kazanmıştı.