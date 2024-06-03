Siyonist oyuncu Michael Douglas’tan İsrail’e destek ziyareti! Gazze protestocularının beyinlerinin yıkandığını söyledi künyeyi kaptı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelen Douglas, Gazze'de aylardır devam eden İsrail soykırımı ile adeta dalga geçti. ABD'de Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve önce ülkenin tamamında sonra da Avrupa'da adım adım yayılan Gazze eylemlerine katılan öğrencilerin beyinlerinin yıkandığına dair skandal ifadeler kullandı.

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'ndan etkilenen Kibbutz Be'eri ve Süpernova festivalinin düzenlendiği alanları ziyaret eden Douglas, pazar günü Kudüs'te Herzog ile bir araya geldi.

HERZOG'DAN HEDİYEYİ KAPTI

2020'de hayatını kaybeden Kirk Douglas'ın oğlu olan Michael Douglas, Herzog'a "Çok zor bir dönem. Tüm bu yaşananların derin şoku içindeyiz. İsrail'i desteklemek ve Başkanımızın da sizlerle paylaştığı gibi Amerika'nın kesinlikle sizin müttefikiniz olduğu gerçeğini sizlerle paylaşmak üzere burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Umarım son müzakerelere ulaşılır ve rehineler yakında geri döner" dedi.

Herzog, görüşme sırasında Douglas'a sarı bir rehine rozeti ve üzerinde "Kalbimiz Gazze'de esir tutuluyor" yazılı bir künye hediye etti.

AMERİKAN BAHARI KORKUTTU

Douglas, Herzog'la yaptığı görüşmede 7 Ekim'den bu yana ABD üniversite kampüslerini kasıp kavuran İsrail karşıtı protesto dalgası karşısında şoka düştüğünü söyledi ve "Birçoğuyla konuşmaya çalışıyorsunuz, eğitim yok, bilgi yok" dedi. Douglas, ayrıca, protestolara katılan öğrencilerin beyinlerinin yıkandığını iddia etti.

YAHUDİ NOBEL'İ KAZANMIŞTI

Douglas, 2015 yılında Yahudi değerlerine ve Yahudi halkına bağlılığından dolayı Yahudi Nobel'i olarak bilinen 1 milyon dolarlık Genesis Ödülü'nü kazanmıştı.