Zelenskiy'den Başkan Erdoğan'a Bağımsızlık Günü teşekkürü

Zelenskiy'den Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajı. Fotoğraflar: Takvim

"ERDOĞAN'A MİNNETTARIM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü vesilesiyle ilettiği samimi dilekler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım. Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik kararlı taahhüdü, benzeri görülmemiş derecede güçlü ilişkilerimizin temelini oluşturmaktadır. Ukrayna ayrıca, Ukraynalıları Rus esaretinden eve getirme ve barışı yakınlaştırma çabalarındaki kişisel katılımınızı ve Türkiye'nin arabuluculuğunu takdir etmektedir."

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