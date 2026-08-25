Zelenskiy'den Başkan Erdoğan'a Bağımsızlık Günü teşekkürü
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek Türkiye ile ilişkilerin güçlendiğini vurguladı ve arabuluculuk çabaları için minnettarlığını belirtti.
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
"ERDOĞAN'A MİNNETTARIM"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:
"Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü vesilesiyle ilettiği samimi dilekler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım. Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik kararlı taahhüdü, benzeri görülmemiş derecede güçlü ilişkilerimizin temelini oluşturmaktadır. Ukrayna ayrıca, Ukraynalıları Rus esaretinden eve getirme ve barışı yakınlaştırma çabalarındaki kişisel katılımınızı ve Türkiye'nin arabuluculuğunu takdir etmektedir."
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya