Rusya Devlet Başkanı Putin'den "İstanbul Anlaşması" vurgusu: Temel teşkil ediyor

Müzakere sürecinde İstanbul'da varılan anlaşmanın temel teşkil ettiğine işaret eden Putin, "Müzakere süreciyle ilgili İstanbul'da mutabakata vardığımız ve Ukrayna müzakere heyeti başkanının fiilen imzaladığı bir temele sahibiz" dedi.



"HARKOV'U ELE GEÇİRME PLANIMIZ YOK"

Putin, Rusya'nın Harkov'u ele geçme amacının olup olmadığının sorulması üzerine, "Harkov yönünde olanlara gelince, orada yaşananlar Ukrayna'nın hatası. Çünkü Belgorod da dahil sınır bölgelerimizdeki yerleşimlere ateş açtılar ve açmaya devam ediyorlar. Orada siviller ölüyor. Bu çok açık. Doğrudan şehir merkezine ve yerleşim yerlerine ateş ediyorlar. Bu devam ederse bir güvenlik bölgesi, bir tampon bölge oluşturmak zorunda kalacağımızı söyledim. Şimdi bunu yapıyoruz. Harkov'u alma planımız yok" ifadelerini kullandı.





"İSVİÇRE'DEKİ BARIŞ KONFERANSI DAYATMA GİRİŞİMİ"

İsviçre'de gerçekleştirilecek Ukrayna barış konferansına davet edilmesi durumunda hangi şartlar altında katılacağı sorulan Putin, "Hangi şartlar altında olacağını soruyorsunuz. Madem bizi davet etmiyorlar, neden şimdi şart koşup oraya gitmeyi isteyeceğim? Ne yapmak istiyorlar? Mümkün olduğu kadar çok ülkeyi toplayın, herkesi en iyi teklifin Ukrayna tarafının önerdiği bazı şartlar olduğuna ikna edin, sonra bunu bize bir ültimatom olarak sunun ve 'Görüyorsunuz, bütün dünya böyle düşünüyor. Kabul edin' deyin. Bu, gerçek bir müzakere yürütmenin yolu mudur? Tabii ki değil. Bu bir dayatma girişimidir. Rusya, stratejik bir yenilgiye uğratılmaya çalışıldı ama işe yaramadı. Bu, dayatma girişimi de aynı şekilde sonuçlanacaktır" dedi.





İSTANBUL ANLAŞMASI VURGUSU: TEMELİMİZ

Putin, şartının İstanbul anlaşması olup olmadığının sorulması üzerine, "Tabii ki. Bu, temelimiz. Belgeye paraf attılar ancak tam olarak imzalamadılar. Belgede çok ciddi hususlar var. Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili konular. Sonra onu bir kenara attılar, savaş alanında avantaj elde etmek, stratejik bir konum elde etmek istediler ama olmadı. İşte, şimdi burada" şeklinde konuştu.



"KRİTİK BİR KONUDAKİ BELGELERİ MEŞRU MAKAMLARLA İMZALAMAMIZ GEREKİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin görev süresinin 20 Mayıs'ta sona ereceği hatırlatılarak, Rusya'nın Zelenskiy'i meşru başkan olarak görüp görmeyeceği sorusu üzerine ise Putin, "Meşruiyet konusuna gelince bu sorunun öncelikle Ukrayna'nın siyasi ve hukuki sistemi tarafından yanıtlanması gerekiyor. Anayasada her türlü seçenek var. Ama bizim için bu elbette önemli, çünkü iş bazı belgeleri (Ukrayna ile müzakere) imzalamaya gelince elbette böyle kritik bir konudaki belgeleri meşru makamlarla imzalamamız gerekiyor. Bu bir gerçek. Ancak bir kez daha tekrar ediyorum, bu soruyu Ukrayna'nın siyasi ve hukuk sisteminin kendisi cevaplamalı" ifadelerini kullandı.