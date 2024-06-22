Batı Şeria'da insanlık suçu! Katil İsrail ordusunun canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli dehşeti anlattı: "Ben acı çekerken onlar gülüp eğleniyordu"

Evinden çıktığı sırada karşısında katil İsrail askerlerini gördüğünü ifade eden Abadi, "Ateş açtılar. Kuzenlerim ve ben yaralandık. Elimdeki ve bacağımdaki tüm kemikler kırıldı. Onlar gülüp eğleniyordu. İkisi elimden ikisi ayağımdan tuttu, sallamaya başladılar. Kaputa attılar yere düştüm, yine alıp yine attılar." diyerek yaşadığı dehşeti anlattı. Katil İsrail'den yapılan açıklamada Abadi'nin şüpheli olduğunu iddia edildi.

İNTİKAM ALMA EĞİLİMİ VE DÜŞMANCA TUTUMU

Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Abdullah ez-Zeğari ise yaptığı açıklamada, yaşananların, İsrail'in, Filistin halkına ve özelde de esirlere karşı her gün işlediği suçlardan biri olduğunu belirtti.

"Yaralı bir esire işkence edilmesi, aracın kaputuna bağlanması ve ilk yardımdan mahrum edilmesi, intikam alma eğilimi ve düşmanca tutumu göstermektedir." diyen Zeğari, bu saldırganlığı durdurmak için hiçbir şekilde harekete geçilmediğini ifade etti.