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Batı Şeria'da insanlık suçu! Katil İsrail ordusunun canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli dehşeti anlattı: "Ben acı çekerken onlar gülüp eğleniyordu"

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran soykırımcı İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da da baskınlar yaparak Müslümanlara zulüm ediyor. İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinli bir sivili canlı kalkan olarak kullandığı görüntüler geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Kaputa bağlanan Filistinli Mücahid Abadi, o anları anlattı. Evinden çıktığı sırada karşısında katil İsrail askerlerini gördüğünü ifade eden Abadi, "Ateş açtılar. Kuzenlerim ve ben yaralandık. Elimdeki ve bacağımdaki tüm kemikler kırıldı. Onlar gülüp eğleniyordu." dedi.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 17:53 Güncelleme 24 Haziran 2024, 11:36
Batı Şeria’da insanlık suçu! Katil İsrail ordusunun canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli dehşeti anlattı: Ben acı çekerken onlar gülüp eğleniyordu

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Katil İsrail askerleri, geçtiğimiz günlerde işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri baskın sırasında vurarak yaraladıkları 3 Filistinliden birini, askeri aracın kaput kısmına bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Cenin Hastanesi Müdürü Visam Bekr, İsrail askerlerinin, Cenin'deki El-Cabiriyyat Mahallesi'nde bir eve düzenlediği baskında 3 gencin gerçek mermiyle vurularak yaralandığını ifade etti.

Bekr, İsrail askerlerinin, yaralanan bu gençlerden birini askeri cipin kaput kısmına bağlayıp canlı kalkan olarak kullandığını ve gözaltına alarak ilk yardım ekiplerinin yaralı Filistinliye ulaşmasına engel olduğunu dile getirdi.

İsrail güçlerinin ayrıca, Cabiriyyat Mahallesi'nde evlerde geniş çaplı arama başlattığı, çatılara keskin nişancılar yerleştirdiği ve söz konusu yaralı gencin dışında 4 kişiyi daha gözaltına aldığı aktarıldı.

ASKERİ CİPİN KAPUTUNA BAĞLADILAR
Filistinli yaralı gencin askeri cipin kaput kısmına bağlanmış halde götürüldüğü görüntüler sosyal medyaya da yansıdı. Görüntülerde, askeri cipin, iki ambulansın arasından geçip gittiği görüldü.

Görgü tanıkları, askerlerin, bölgeden çekilirken herhangi bir bombalı saldırıya ya da ateş açılmasına maruz kalmamak için Filistinli genci canlı kalkan olarak kullandığını söyledi.

Katil İsrail ordusu, yaralı Filistinli'yi kalkan olarak kullandı!

DEHŞET ANLARINI ANLATTI
Kaputa bağlanan Filistinli Mücahid Abadi, o anları anlattı.

Kaputun sıcaklığını tarif edemeyeceğini belirten Abadi, "Yüzüme, yaralı elime vurdular. Botlarıyla başımı ezdiler, tekmeledirler, kolumu büktüler." dedi.

Canlı kalkan yapılan Filistinli genç o anları anlattı

Evinden çıktığı sırada karşısında katil İsrail askerlerini gördüğünü ifade eden Abadi, "Ateş açtılar. Kuzenlerim ve ben yaralandık. Elimdeki ve bacağımdaki tüm kemikler kırıldı. Onlar gülüp eğleniyordu. İkisi elimden ikisi ayağımdan tuttu, sallamaya başladılar. Kaputa attılar yere düştüm, yine alıp yine attılar." diyerek yaşadığı dehşeti anlattı. Katil İsrail'den yapılan açıklamada Abadi'nin şüpheli olduğunu iddia edildi.

İNTİKAM ALMA EĞİLİMİ VE DÜŞMANCA TUTUMU
Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Abdullah ez-Zeğari ise yaptığı açıklamada, yaşananların, İsrail'in, Filistin halkına ve özelde de esirlere karşı her gün işlediği suçlardan biri olduğunu belirtti.

"Yaralı bir esire işkence edilmesi, aracın kaputuna bağlanması ve ilk yardımdan mahrum edilmesi, intikam alma eğilimi ve düşmanca tutumu göstermektedir." diyen Zeğari, bu saldırganlığı durdurmak için hiçbir şekilde harekete geçilmediğini ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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