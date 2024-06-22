Barselona’da konut krizine yeni çözüm! Turistlere ev kiralanması yasaklanacak

Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni dün yaptığı açıklamada, konut krizini çözmek, artan konut maliyetlerini düşürmek ve kentte yaşama hakkını sağlamak için 2028'e kadar turistlere ev kiralamanın yasaklanacağını duyurdu.



10 BİN 101 KONUTUN RUHSATLARI KADEMELİ OLARAK İPTAL EDİLECEK

Collboni, karar doğrultusunda Barselona'da kiralanmak üzere onaylanmış 10 bin 101 konutun ruhsatlarının kademeli olarak iptal edileceğini ve 2029 itibariyle kentte turistik apartman dairesi olmayacağını belirtti.

Belediye Başkanı Collboni sosyal medyadan şu ifadeleri kullandı:

"Barselona'da yaşama hakkını garanti altına almak ve yıllardır yaşadığımız konut kriziyle etkin bir şekilde mücadele etmek istiyoruz. Bu nedenle belediye binasından harekete geçiyoruz: Barselona'da turistik apartman yok. Orada yaşamak için ev başına mevcut 10,101'i geri alacağız.