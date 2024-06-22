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Barselona’da konut krizine yeni çözüm! Turistlere ev kiralanması yasaklanacak

Son dakika haberi! İspanya’nın Barselona kenti Belediye Başkanı Jaume Collboni, kentte 2028 yılına kadar turistlere daire kiralamanın yasaklanacağını duyurdu. Collboni, kararı ‘artan konut maliyetlerini düşürerek konut krizini’ çözmek için alacaklarını vurguladı.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 12:54 Güncelleme 22 Haziran 2024, 13:12
Barselona’da konut krizine yeni çözüm! Turistlere ev kiralanması yasaklanacak

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Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni dün yaptığı açıklamada, konut krizini çözmek, artan konut maliyetlerini düşürmek ve kentte yaşama hakkını sağlamak için 2028'e kadar turistlere ev kiralamanın yasaklanacağını duyurdu.


10 BİN 101 KONUTUN RUHSATLARI KADEMELİ OLARAK İPTAL EDİLECEK
Collboni, karar doğrultusunda Barselona'da kiralanmak üzere onaylanmış 10 bin 101 konutun ruhsatlarının kademeli olarak iptal edileceğini ve 2029 itibariyle kentte turistik apartman dairesi olmayacağını belirtti.

Belediye Başkanı Collboni sosyal medyadan şu ifadeleri kullandı:

"Barselona'da yaşama hakkını garanti altına almak ve yıllardır yaşadığımız konut kriziyle etkin bir şekilde mücadele etmek istiyoruz. Bu nedenle belediye binasından harekete geçiyoruz: Barselona'da turistik apartman yok. Orada yaşamak için ev başına mevcut 10,101'i geri alacağız.

Şehirde uygun fiyatlı konutların teşvik edilmesini etkili kılmak için yüzde 30 standardını geliştiriyoruz. Yönetim, toplum ve emlak sektörü barınma hakkını korumak için güçlerini birleştirmelidir. Barselona'da konuta öncelik veriyoruz."

İSKAN BAKANINDAN TAM DESTEK

İspanya İskân ve Kentsel Gündem Bakanı Isabel Rodríguez García, Barselona Belediye Başkanı Collboni'yi tebrik ederek, "İşte tüm mesele bu, düzgün ve uygun fiyatlı konutlara erişimi garanti altına almak için her türlü çabayı göstermek. Tebrikler Jaume Collboni, bu görevde benim tam desteğime sahipsiniz. Barselona beş yıl içinde şehirdeki turistik konutları ortadan kaldıracak" açıklamasını yaptı.

Collboni ise bakana yanıt vererek, "Barselona'nın konut politikalarına destek mesajınız için teşekkür ederiz. Biz Kent Konseyi olarak tüm sakinlerimizin makul ve uygun fiyatlı konutlara erişimini garanti etmeye kararlıyız. Barselona ve İspanyol Hükümeti de şehirdeki toplu konut inşaatlarını artırmak için güçlerini birleştirmeye devam ediyor" dedi.

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