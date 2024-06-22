Arjantin’de Başkan Javier Milei’den ilginç ’şok terapi’ adımı: Para basmayı yasakladı



ENFLASYON HALA YÜKSEK OLSA DA YAVAŞLIYOR



Faiz indirimi kararı, Arjantin'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) nisanda aylık yüzde 8,8 ve yıllık yüzde 289,4 artmasının ardından geldi. Ülkede enflasyon mart ayında aylık bazda yüzde 11 ve yıllık bazda yüzde 287,9 olarak kaydedilmişti. Arjantin'de enflasyon hala çok yüksek seviyelerde olmasına karşın art arda dördüncü ayda yavaşlama gösterdi ve Milei'nin başkanlığı döneminde aylık enflasyon ilk kez tek haneli rakamlara geriledi. Enflasyon, Milei'nin göreve geldiği Aralık 2023'te aylık yüzde 25,5 ile zirve yapmıştı.



FAİZ İNDİRİMLERİYLE PİYASALARI ŞAŞIRTTI



Ülkede Merkez Bankasının 5 hafta içinde dördüncü faiz indirimine gitmesi piyasalarda şaşkınlığa neden oldu. Arjantin Merkez Bankasının son faiz indirimi, Milei'nin göreve başlamasından bu yana yapılan altıncı faiz indirim oldu. Ülkede politika faizi aralık ayında yüzde 133 seviyesinde bulunuyordu. Arjantin Merkez Bankası, bankalara ve diğer kurumlara olan yüksek faiz ödemelerinin bir sonucu olan para basımına son vermek amacıyla son aylarda sürekli olarak faiz oranlarını düşürme kararı aldı. Faiz indirimleriyle ülkedeki bankaların kısa vadeli merkez bankası borcu tutmalarından caydırılması amaçlanıyor. Böylece enflasyonun kaynağı olarak gösterilen, ülkenin yurt içi alacaklılara olan borçlarının faizinin ödenmesi için gereken peso miktarının azaltılması hedefleniyor.



EKONOMİK İSTİKRAR İÇİN "ŞOK TERAPİ" PLANINI AÇIKLAMIŞTI



Arjantin'de büyük bir ekonomik krizi miras alan Milei, 10 Aralık 2023'te göreve başlamasının ardından ülke ekonomisini istikrara kavuşturmak için radikal ve "acı verici" bir plan olarak görülen "şok terapi" planını açıklamıştı. Milei'nin göreve başlamasından bu yana para politikasında önemli bir değişikliğe gidilirken, Milei yönetimi fiyat kontrollerini kaldırmış, Arjantin pesosunu dolar karşısında yüzde 50'den fazla devalüe edeceğini ve kamu harcamalarının kısacağını duyurmuştu. Maliyetleri azaltarak zorlu bir kemer sıkma politikası izleyen ve piyasadaki likiditeyi toplamaya çalışan Milei yönetiminin politikaları, hükümetin mali pozisyonunun güçlendirilmesine yardımcı olurken, hisse senedi ve tahvillerde yükselişe yol açtı. İlk çeyrekte hükümet, enflasyonu körükleyen kontrolsüz para basımını durdurarak 16 yıl aradan sonra ilk kez mali fazla verdi.