Batı Şeria ile Ürdün arasındaki geçiş noktası araç trafiğine açıldı: Yardım tırlarına ise hala kapalı

Tel Aviv yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Kral Hüseyin Köprüsü'nün (Ürdün ile işgal altındaki Batı Şeria arasında, İsrail kontrolündeki geçiş noktası) araba trafiğine yeniden açıldığı bildirildi.

Geçiş noktasının Gazze'ye insani yardım taşıyan tırlara ise kapalı kalmaya devam ettiği belirtildi.

Kral Hüseyin Köprüsü araç trafiğine açıldı.



İNSANİ YARDIM TIRLARINA HALA KAPALI

İsrail yönetimi, geçiş noktasının, Ürdün'ün 18 Eylül'deki saldırıya ilişkin soruşturmasının tamamlanması ve Ürdünlü sürücülere yönelik güncel bir teftiş yapılana kadar Gazze'ye giden insani yardım tırlarına kapalı kalacağını bildirmişti.



Gazze'ye yardım taşıyan tırlarından birinin Ürdünlü sürücüsünün 18 Eylül'de Kral Hüseyin Köprüsü'ndeki geçiş noktasında düzenlediği silahlı saldırıda 2 İsrail askeri ölmüştü.

Saldırının ardından İsrail, Batı Şeria ile Ürdün arasındaki geçiş noktasını kapatmıştı.



