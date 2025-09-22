PODCAST CANLI YAYIN

Batı Şeria ile Ürdün arasındaki geçiş noktası araç trafiğine açıldı: Yardım tırlarına ise hala kapalı

Soykırımcı İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasındaki geçiş noktası 18 Eylül'deki saldırının ardından kısmi olarak yeniden açıldı. İnsani yardım tırlarına ise hala kapalı tutuluyor.

Giriş Tarihi:
Batı Şeria ile Ürdün arasındaki geçiş noktası araç trafiğine açıldı: Yardım tırlarına ise hala kapalı

Tel Aviv yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Kral Hüseyin Köprüsü'nün (Ürdün ile işgal altındaki Batı Şeria arasında, İsrail kontrolündeki geçiş noktası) araba trafiğine yeniden açıldığı bildirildi.

Geçiş noktasının Gazze'ye insani yardım taşıyan tırlara ise kapalı kalmaya devam ettiği belirtildi.

Kral Hüseyin Köprüsü araç trafiğine açıldı.Kral Hüseyin Köprüsü araç trafiğine açıldı.

İNSANİ YARDIM TIRLARINA HALA KAPALI
İsrail yönetimi, geçiş noktasının, Ürdün'ün 18 Eylül'deki saldırıya ilişkin soruşturmasının tamamlanması ve Ürdünlü sürücülere yönelik güncel bir teftiş yapılana kadar Gazze'ye giden insani yardım tırlarına kapalı kalacağını bildirmişti.


Gazze'ye yardım taşıyan tırlarından birinin Ürdünlü sürücüsünün 18 Eylül'de Kral Hüseyin Köprüsü'ndeki geçiş noktasında düzenlediği silahlı saldırıda 2 İsrail askeri ölmüştü.

Saldırının ardından İsrail, Batı Şeria ile Ürdün arasındaki geçiş noktasını kapatmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda güvenoyu oyunu! Şaibe davasını çıkmaza sokmak için her yolu deniyorlar
Türk Telekom
Gazze’de İsrail’in paralı çetesi Ebu Şebab, Yahudilere tebrik mesajı paylaştı | Ebu Şebab kimdir?
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse! Yol trafiğe kapatıldı! Bin polis görevde! İşte istenen cezalar
Emekli maaşlarında zam yolda... Refah payı gündeme gelecek! İşte emekliye ek zam formülleri
CHP'nin fonladığı TELE1'de skandal KJ! Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu ile bir tuttular! Tepkiler çığ gibi
Dua Lipa İsrail'in soykırımına tepki gösteren Kneecap'in sahnesine engel olmaya çalışan menajeri ile yollarını ayırdı
Kar yağışı yerini yaz güneşine bırakacak! Balkan soğukları gidiyor, Afrika sıcaklarıyla 35 derece geliyor: İstanbul, Ankara ve Karadeniz Bölgesi...
Bayrampaşa Belediyesi operasyonundan da 'Ekosistem' çıktı! Hasan Mutlu ifadesinde itiraf etti: Ekrem İmamoğlu her belediyeye 8 kişi yerleştirdi
Ali Koç'un 260 milyon euroluk fiyaskosu! 7 yıl sıfır şampiyonluk
AK Parti'de temayül yoklamaları başlıyor! İl başkanı belirlemede 5 model!
Ali Koç dönemi sona erdi! Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran
Başkan Erdoğan ABD'deki Türkevi'ne geldi! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak
Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz Filistin'i devlet olarak tanıdı! Netanyahu'dan ilhak tehdidi
Öğrencilere burs rehberi... Başvuru için geç kalmayın! Kimler ne kadar burs veriyor?
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: Yarışmacı yaşadığı stres ve heyecanla yarışmaya damga vurdu!
Kanarya'nın tadı yok! Kasımpaşa - Fenerbahçe: 1-1 | MAÇ SONUCU
Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili CHP'li İbrahim Kahraman oldu! AK Parti seçime itiraz edecek
Galatasaray'da o yıldızlara kesik! Okan Buruk 11'ini netleştirdi