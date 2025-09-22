Başkan Erdoğan’ın ABD ziyareti dünya basınında: Kritik dönemeç ve güçlü mesaj vurgusu dikkat çekti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak üzere gerçekleştirdiği ABD ziyareti dünya basınında geniş yankı buldu. Erdoğan’ın New York temaslarının yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağı kritik görüşme de uluslararası medyanın yakın takibinde. İsrail basını söz konusu görüşmeyi Ankara-Washington ilişkilerinde ‘kritik bir dönemeç’ olarak nitelendirirken, ABD basını ise Başkan Erdoğan’ı bölgesel gücünü pekiştirmeyi hedeflediğini aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.
Erdoğan, New York'a hareketinden önce İstanbul Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, konuşmasında öncelikle Gazze'de yaşanan insani felaketi gündeme getireceğini vurguladı. Türkiye'nin Filistin meselesindeki kararlı duruşunu bir kez daha uluslararası toplumun dikkatine sunacağını belirten Erdoğan, "Türkiye'nin çift başlı Selçuklu Kartalı'ndan ilhamını alan dış politikasını bir kez daha tüm dünyaya anlatma imkânı bulacağım." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan ABD'de (Takvim.com.tr)
Başkan Erdoğan'ın ABD programı kapsamında BM Genel Kurulu'na hitap etmesi, çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi, ayrıca Beyaz Saray'da Trump'la yapacağı temaslarda Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceğinin masaya yatırılması bekleniyor. Görüşmelerde Gazze'deki son durum, Ukrayna savaşı, enerji güvenliği, ticaret ve savunma alanındaki iş birliği başlıklarının öne çıkacağı değerlendiriliyor.
İsrail basını Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretini manşete taşıdı (Ekran görüntüsü)
SİYONİST BASIN PANİKTE: ERDOĞAN F-35'E YAKLAŞIYOR
İsrail merkezli Maariv gazetesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti kapsamında gündeme gelebilecek F-35 savaş uçağı anlaşmasına dikkat çekti. Gazete, "Erdoğan F-35'e yaklaşıyor: Trump, olası anlaşmaya işaret ediyor" manşetini atarak, Washington'un Türkiye'ye F-35 satışının önünü açabileceğini yazdı.
Haberde, Erdoğan-Trump görüşmesinin savunma alanında kritik başlıkları gündeme taşıyacağı, özellikle F-35 dosyasının iki ülke ilişkilerinde belirleyici olabileceği vurgulandı.
Maariv, Türkiye'nin F-35 ve Eurofighter Typhoon jetlerini teslim alması halinde hava muharebe kapasitesini önemli ölçüde güçlendireceğini ve bölgesel caydırıcılığının artacağına da dikkat çekti.
Yunan basını Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretini yazdı (Ekran görüntüsü)
Yunanistan basınından Pentapostagma, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinde önceliğini F-35 programına yeniden katılım ve ABD'den doğalgaz tedarikine verdiğini yazdı.
Haberde, Washington'un uzun süredir devam eden S-400 anlaşmazlığı nedeniyle Türkiye'yi F-35 programından çıkardığı hatırlatılırken, Trump döneminde bu tablonun olumluya dönebileceği yorumuna yer verildi. Gazete ayrıca Türkiye'nin Libya ile ekonomik işbirliğini güçlendirdiğini, bölgesel projelerde istikrarlı bir rol üstlendiğini belirtti. Erdoğan'ın enerji alanındaki hamleleriyle ABD ve bölgedeki aktörler nezdinde stratejik konumunu pekiştirmeyi hedeflediği vurgulandı.
İsrail basını Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretini yazdı (Ekran görüntüsü)
BAŞKAN ERDOĞAN DİPLOMATİK AĞIRLIĞINI KULLANACAK
İsrail basınından Jerusalem Post'un haberine göre Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti, Ankara-Washington ilişkilerinde kritik bir dönemeç olarak ifade edildi.
Haberde Başkan Erdoğan ve Trump arasındaki tarihsel yakın ilişki, savunma sanayisinde büyük fırsatlar sunduğu ifade edilirken Erdoğan'ın görüşmede özellikle F-16 ve F-35 savaş uçağı alımı gibi büyük anlaşmalara odaklanacağını belirtildi.
Haberde özellikle Başkan Erdoğan'ın İsrail ve Gazze konularında diplomatik ağırlığını kullanarak bölgesel politikalarını gündeme taşıyacağına dikkat çekildi. Jerusalem Post, Türkiye'nin bu ziyaretle hem savunma hem de bölgesel strateji alanında etkinliğini artırmayı hedeflediğini vurguladı.
Fransa basını Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretini yazdı (Ekran görüntüsü)
GAZZE MESELESİ GÜNDEMDE
Fransız basınından France24'e ise Başkan Erdoğan'ın Trump ile görüşmesinin, iki taraf için de "stratejik ve ticari bir fırsat" olduğuna dikkat çekti. Haberde, Erdoğan'ın ABD ile savunma sanayi ve ticaret anlaşmalarını güçlendirmeyi hedeflediği, F-35 programındaki anlaşmazlığı çözmeyi planladığına vurgu yapıldı. Ayrıca Erdoğan'ın Gazze ve Filistin meselesini gündeme getirerek uluslararası toplumda Türkiye'nin lider rolünü vurgulayacağı ifade edildi. France24, Başkan Erdoğan'ın bölgesel istikrar ve barış mesajlarıyla diplomatik ağırlığını artırmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.
TÜRKİYE BÖLGESEL GÜCÜNÜ PEKİŞTİRECEK
ABD basınından Bloomberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti kapsamında Türkiye'nin savunma sanayisinde bağımsızlığını artırmayı ve bölgesel gücünü pekiştirmeyi hedeflediğini aktardı.
Haberde, Ankara'nın stratejik hamleleriyle Washington nezdinde savunma ve ticaret alanında öne çıkan güçlü bir aktör haline geldiği vurgulandı. Bloomberg, Erdoğan'ın temaslarının Türkiye'nin hem güvenlik politikalarında hem de ekonomik ilişkilerinde etkisini artıracağı değerlendirmesinde bulundu.
İspanya basını Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretini yazdı (Ekran görüntüsü)
"KİLOMETRE TAŞI" OLACAK
İspanyol basınından Democrata, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin, Türkiye-ABD ilişkilerinde bir "kilometre taşı" olabileceğini yazdı.
Haberde, Ankara'nın F-35 programına geri dönme planlarının yanı sıra iki ülke arasındaki ticari ve askerî işbirliğinin ön plana çıktığı belirtildi. Erdoğan'ın Trump ile görüşmesinde Gazze ve Filistin konularını gündeme getirerek bölgesel istikrarı güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi. Democrata, Erdoğan'ın attığı stratejik ve diplomatik adımların Türkiye'nin bölgesel liderliğini pekiştireceğine dikkat çekti.
İNSANİ KRİZİN SESİ OLACAK
ABD basınından Northern BC, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya dikkat çekti. Haberde, Erdoğan'ın Gazze'de yaşanan insani krize dünya kamuoyu adına ses olacağı ve İsrail'in saldırılarını gündeme taşıyacağı vurgulandı.