Başkan Erdoğan’ın ABD ziyareti dünya basınında: Kritik dönemeç ve güçlü mesaj vurgusu dikkat çekti

Haberde, Washington'un uzun süredir devam eden S-400 anlaşmazlığı nedeniyle Türkiye'yi F-35 programından çıkardığı hatırlatılırken, Trump döneminde bu tablonun olumluya dönebileceği yorumuna yer verildi. Gazete ayrıca Türkiye'nin Libya ile ekonomik işbirliğini güçlendirdiğini, bölgesel projelerde istikrarlı bir rol üstlendiğini belirtti. Erdoğan'ın enerji alanındaki hamleleriyle ABD ve bölgedeki aktörler nezdinde stratejik konumunu pekiştirmeyi hedeflediği vurgulandı.

Haberde özellikle Başkan Erdoğan'ın İsrail ve Gazze konularında diplomatik ağırlığını kullanarak bölgesel politikalarını gündeme taşıyacağına dikkat çekildi. Jerusalem Post, Türkiye'nin bu ziyaretle hem savunma hem de bölgesel strateji alanında etkinliğini artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Haberde Başkan Erdoğan ve Trump arasındaki tarihsel yakın ilişki, savunma sanayisinde büyük fırsatlar sunduğu ifade edilirken Erdoğan'ın görüşmede özellikle F-16 ve F-35 savaş uçağı alımı gibi büyük anlaşmalara odaklanacağını belirtildi.

İsrail basınından Jerusalem Post'un haberine göre Başkan Erdoğan 'ın ABD ziyareti, Ankara-Washington ilişkilerinde kritik bir dönemeç olarak ifade edildi.

Fransa basını Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretini yazdı (Ekran görüntüsü)

GAZZE MESELESİ GÜNDEMDE

Fransız basınından France24'e ise Başkan Erdoğan'ın Trump ile görüşmesinin, iki taraf için de "stratejik ve ticari bir fırsat" olduğuna dikkat çekti. Haberde, Erdoğan'ın ABD ile savunma sanayi ve ticaret anlaşmalarını güçlendirmeyi hedeflediği, F-35 programındaki anlaşmazlığı çözmeyi planladığına vurgu yapıldı. Ayrıca Erdoğan'ın Gazze ve Filistin meselesini gündeme getirerek uluslararası toplumda Türkiye'nin lider rolünü vurgulayacağı ifade edildi. France24, Başkan Erdoğan'ın bölgesel istikrar ve barış mesajlarıyla diplomatik ağırlığını artırmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

TÜRKİYE BÖLGESEL GÜCÜNÜ PEKİŞTİRECEK

ABD basınından Bloomberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti kapsamında Türkiye'nin savunma sanayisinde bağımsızlığını artırmayı ve bölgesel gücünü pekiştirmeyi hedeflediğini aktardı.

Haberde, Ankara'nın stratejik hamleleriyle Washington nezdinde savunma ve ticaret alanında öne çıkan güçlü bir aktör haline geldiği vurgulandı. Bloomberg, Erdoğan'ın temaslarının Türkiye'nin hem güvenlik politikalarında hem de ekonomik ilişkilerinde etkisini artıracağı değerlendirmesinde bulundu.