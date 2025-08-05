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ABD’de büyük yangın! Tren alev aldı yolcular paniğe kapıldı

ABD’nin New Jersey eyaletinde sabah saatlerinde bir banliyö treninin altından çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanla dolan vagonlardaki yolcular büyük korku yaşarken 13 kişi dumandan etkilendi, 9’u hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle tren seferleri saatlerce aksadı.

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ABD’de büyük yangın! Tren alev aldı yolcular paniğe kapıldı

ABD'nin New Jersey eyaletinde, PATH banliyö hattına ait bir trenin altında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay, pazartesi sabahı saat 06.19 sularında Jersey City'deki Newport İstasyonu'nda meydana geldi.

New Jersey’de banliyö treni alev aldı

ABD'de trende yangın, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüABD'de trende yangın, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

TREN YANGIN YERİNE DÖNDÜ

Ticari uydu firması Planet Labs'in paylaştığı görüntülerde, doğuya giden trenin altından yoğun dumanlar yükseldiği ve yangının trenin içini sardığı görüldü. Dumanın hızla vagonlara yayılması üzerine yolcular kapıları zorlayarak tahliye edildi. Görgü tanıkları, insanların korku içinde kaçtığını anlattı.

ABD'de trende yangın, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüABD'de trende yangın, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüÇOK SAYIDA KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yetkililer, 13 kişinin dumandan etkilendiğini, bunlardan 9'unun hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yaralılara olay yerinde oksijen tedavisi uygulandı.

Yangın nedeniyle PATH'in Hoboken–World Trade Center ve Journal Square–33rd Street hatlarında seferler yaklaşık 5 saat süreyle durduruldu. Seferler sabah 11.00 itibarıyla normale döndü.

Olayın nedeni henüz netlik kazanmazken, ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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