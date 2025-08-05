ABD’de büyük yangın! Tren alev aldı yolcular paniğe kapıldı

ABD'nin New Jersey eyaletinde, PATH banliyö hattına ait bir trenin altında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay, pazartesi sabahı saat 06.19 sularında Jersey City'deki Newport İstasyonu'nda meydana geldi.New Jersey’de banliyö treni alev aldı
TREN YANGIN YERİNE DÖNDÜ
Ticari uydu firması Planet Labs'in paylaştığı görüntülerde, doğuya giden trenin altından yoğun dumanlar yükseldiği ve yangının trenin içini sardığı görüldü. Dumanın hızla vagonlara yayılması üzerine yolcular kapıları zorlayarak tahliye edildi. Görgü tanıkları, insanların korku içinde kaçtığını anlattı.
ÇOK SAYIDA KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yetkililer, 13 kişinin dumandan etkilendiğini, bunlardan 9'unun hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yaralılara olay yerinde oksijen tedavisi uygulandı.
Yangın nedeniyle PATH'in Hoboken–World Trade Center ve Journal Square–33rd Street hatlarında seferler yaklaşık 5 saat süreyle durduruldu. Seferler sabah 11.00 itibarıyla normale döndü.
Olayın nedeni henüz netlik kazanmazken, ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) yangınla ilgili soruşturma başlattı.