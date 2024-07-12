Başkan Erdoğan’ın NATO’daki İsrail resti dünya basınında! ABD medyasından Türkiye itirafı

TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARI NATO'DAN DAHA GENİŞ

ABD'de yayın yapan dergi haberde, Türkiye ve Macaristan'ın İsveç'in NATO'ya üyeliğini geciktirdiğini ifade etti. Öte yandan Türkiye'nin NATO'dan daha geniş çıkarları olduğunun altını çizen Politico, haberde, "Ordusu Suriye'de ve düzenli olarak Irak'a geçiyor. Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan gibi eski Sovyet ülkelerini içeren bir Türk bloku oluşturmaya çalıştı. Ayrıca düzenli olarak NATO'nun terörizmle mücadeleye daha fazla odaklanmasını talep ediyor, bu da ulusal çıkarlarına hizmet eden bir gündem." ifadelerine yer verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN