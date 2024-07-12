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Başkan Erdoğan'ın NATO'daki İsrail resti dünya basınında! ABD medyasından Türkiye itirafı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nde yaptığı açıklamaları dünya basınında yankı uyandırdı. Gazze'ye ölüm yağdıran siyonist İsrail basını Başkan Erdoğan'ın, "İsrail'in NATO nezdinde işbirliği yönündeki girişimleri Türkiye tarafından onaylanmayacaktır" sözlerini manşetten verdi. Amerikan Politico dergisi, Türkiye ve Macaristan'ın özellikle Ukrayna konusunda NATO'dan ayrılan görüşlerine yer verdi. Dergi, Türkiye'nin NATO'dan daha geniş çıkarları olduğunu ifade etti.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 15:47 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 17:40
Başkan Erdoğan’ın NATO’daki İsrail resti dünya basınında! ABD medyasından Türkiye itirafı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Washington'da ABD dergisi Newsweek'e verdiği röportaj ve yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırdı.

ABD KÜRTLERİ DEĞİL TERÖRİSTLERİ DESTEKLİYOR
Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğini belirtti ve ABD'nin Suriye'de Kürtleri değil teröristleri desteklediğini söyledi.

NATO'DA İSRAİL'E VETO
Kritik zirve sonrası konuşan Başkan Erdoğan, NATO'ya Gazze çağrısında bulunarak, "Kendi topraklarında acı çeken Filistin'in kendi devletlerini sahip olması gerçekleşmeden kalıcı barıştan bahsedilemez. Filistin'de kapsamlı, sürdürülebilir barış tesis edilene kadar, İsrail'le NATO nezdinde işbirliği yönündeki girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır. İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin NATO'yla ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir" dedi.

SİYONİST MEDYASI ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ MANŞETE TAŞIDI
Türkiye'nin İsrail ve NATO iş birliğine karşı gösterdiği tutum İsrail medyasında geniş yankı buldu. Times of Israel ve The Jerusalem Post gibi gazetelerin tümü Erdoğan'ın bu sözlerine manşetten yer verdi.

"NATO'NUN KÖTÜ ÇOCUKLARI"
Amerikan Politico dergisi, Türkiye ve Macaristan'ın özellikle Ukrayna konusunda NATO'dan ayrılan görüşlerine yer vererek "NATO'nun kötü çocukları: Türkiye ve Macaristan kendi oyunlarını oynuyor" yorumunu yaptı.

TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARI NATO'DAN DAHA GENİŞ
ABD'de yayın yapan dergi haberde, Türkiye ve Macaristan'ın İsveç'in NATO'ya üyeliğini geciktirdiğini ifade etti. Öte yandan Türkiye'nin NATO'dan daha geniş çıkarları olduğunun altını çizen Politico, haberde, "Ordusu Suriye'de ve düzenli olarak Irak'a geçiyor. Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan gibi eski Sovyet ülkelerini içeren bir Türk bloku oluşturmaya çalıştı. Ayrıca düzenli olarak NATO'nun terörizmle mücadeleye daha fazla odaklanmasını talep ediyor, bu da ulusal çıkarlarına hizmet eden bir gündem." ifadelerine yer verdi.

Ana gündem Gazze

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