İsrail bu kez doğrudan Türkiye’yi hedef aldı! Şin Bet servis etti Israel Katz paylaştı: Terör devletinden alçak iftira

İsrail iç güvenlik teşkilatı Şin Bet , Türkiye'yi hedef aldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ramallah'ta yer alan Birzeit Üniversitesi'nden birçok öğrencinin gözaltına alındığını bildiren Şin Bet, söz konusu Filistinli öğrencilerin Hamas'ın Türkiye'deki şubesinden emir aldığını iddia etti.

ŞİN BET'TEN TÜRKİYE'YE ALÇAK İFTİRA

Şin Bet, Filistinli öğrencilerin İsrail polisine saldırı hazırlığı yaptığını ve Türkiye'deki Hamas şubesi tarafından finanse edildiklerini iddia etti.

KATZ BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Şin Bet, Türkiye'ye yönelik iddiasını kanıtlayamazken İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise X hesabından açıkça Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

SÖZDE BAKANDAN SKANDAL İFADELER

Her fırsatta Türkiye ve Başkan Erdoğan karşıtı açıklamalarıyla bilinen Katz, X hesabında yaptığı paylaşımda şu skandal ifadelere yer verdi:

İsraillilerin öldürülmesi için Hamas'ın terör hücrelerine silah ve para yardımında bulunuyor. İsrail İç Güvenlik Servisi Shin Bet, Zeit Üniversitesi öğrencisi olan Hamas terör hücresi elemanlarını ele geçirdi. Söz konusu hücre Hamas'ın Türkiye'deki karargahı tarafından komuta ediliyordu. Yakalanan teröristler edindikleri askeri eğitim, silah ve binlerce dolarla İsrail'de terör saldırısı yapmayı tasarlıyorlardı. Erdoğan, radikal ve antisemit bir ideoloji uğruna Türkiye'yi terörü destekleyen bir ülke haline getirip İran'ın başını çektiği şer eksenine yaklaştırıyor.