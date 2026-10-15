Faşist kafaya yakın takip! Almanya raporu Başkan Erdoğan’a sunuldu
Avrupa'da artan aşırı sağ ve sol eğilimler Ankara'nın yakın takibinde. Camileri ahır ve diskoya çevirmek isteyen Batılı faşistlerin Türk ve Müslüman topluma etkileri yakından izlenecek.
AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan değerlendirmede, Almanya başta olmak üzere Avrupa genelinde aşırı sağ ve aşırı sol partilerin yükselişine ve buna paralel olarak merkez siyasetin güç kaybettiğine dikkat çekildi. Sunumda, aşırı sağın yükselişinin Türk ve Müslüman toplum açısından da yakından takip edilmesi gerektiği belirtildi.
Merkez siyaset güç kaybediyor: Sunuma göre Almanya'da seçimlerde oy oranını artıran tek parti aşırı sağcı AfD oldu. Diğer siyasi partilerin tamamının oy kaybettiği belirtilirken, ülkede aşırı sağ ve aşırı solun toplam oy oranının yüzde 60 seviyelerine ulaştığı ifade edildi.
Müslümanların tercihi nasıl? Sunumda, Almanya'daki Müslüman toplumun siyasi tercihlerine ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Müslüman seçmenlerin yüzde 51'inin sol partileri tercih ettiği belirtilirken, bu tercihte göçmen politikaları ve Gazze konusundaki tutumun etkili olduğu ifade edildi. Müslüman toplumun yüzde 4'ünün aşırı sağ partilere oy verdiği belirtilen sunumda, bu tercihte LGBT karşıtlığı ve aile değerlerine verilen önemin etkili olduğu değerlendirildi.
AB kuruluş felsefesinden uzaklaşıyor: Avrupa'daki siyasi dönüşümün AB'nin kuruluş felsefesi açısından değerlendirilmesi gerektiği vurgulanan sunumda, aşırı sağın yükselişiyle ortaya çıkan söylem ve politikaların toplumsal sonuçlarına dikkat çekildi.
CAMİLERİ DİSKOYA ÇEVİRECEĞİZ SÖYLEMİ
Aşırı sağ çevrelerin camileri ahıra veya diskoya dönüştürme yönündeki söylem ve önerilerinin de gündeme geldiği sunumda, Avrupa'da yükselen aşırı sağın Türk ve Müslüman toplum üzerindeki olası etkilerinin yakından izlenmesi gerektiği kaydedildi.
ORTA YAŞ AŞIRI SAĞA KAYIYOR
Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e yönelik toplumsal memnuniyetsizliğe de dikkat çekilen sunumda, toplumun yüzde 87'sinin Merz'den memnun olmadığı bilgisi paylaşıldı.
Seçmen tercihlerine ilişkin değerlendirmelerde ise orta yaş ve genç seçmenlerin aşırı sağ veya aşırı sol partilere yöneldiği, 70 yaş üzerindeki seçmenlerin ise merkez partileri tercih ettiği kaydedildi.
ALMANYA'DA ELİF ERALP'IN BAŞBAKANLIĞI ZORA GİRDİ
Almanya'nın başkenti Berlin'de 20 Eylül'de yapılan eyalet meclisi seçimlerinin ardından Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti, Sol Parti ile yürüttükleri hükümet kurma görüşmelerini askıya aldı. Almanya Başbakanı Merz, "Sol Parti'de hepimizi endişelendiren şey, bu partide yaygın olan antisemitizmdir" dedi. Sol Parti'den Berlin başbakanlığının en güçlü adayı Elif Eralp, Merz'in hükümet kurma görüşmelerine karışmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Haber: Resul Ekrem Şahan