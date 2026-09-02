İsrail polisinden itiraf gibi sözler: Dünya bize haydut ve cani diyor

İsrail gazetesi Yediot Ahronot'un aktardığına göre İsrail Polisi Komiseri Daniel Levi, kapalı bir görüşmede yaptığı değerlendirmelerde, Filistinlilere yönelik saldırıların İsrail'in uluslararası alandaki imajını giderek daha fazla aşındırdığı uyarısında bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sürerken, şiddetin boyutu İsrail güvenlik bürokrasisinde de rahatsızlığa neden oldu.

İSRAİL POLİSİNDEN "HAYDUT VE CANİ DEVLET" İTİRAFI

Levi, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler arasında küçük bir grubun temel amacının doğrudan Filistinlilere saldırmak olduğunu söyledi.

Bu saldırıların yalnızca bölgede şiddeti körüklemediğini, İsrail'in uluslararası kamuoyundaki konumunu da ağır şekilde etkilediğini belirten Levi, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Levi, "Bunun sonucunda tüm dünya bizlere haydut ve cani devlet olarak bakıyor. Amerikalılar bu durumdan bıktı, usandı" dedi.

Yediot Ahronot, söz konusu görüşmenin hangi toplantı kapsamında gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntı paylaşmazken, Levi'nin sözlerini kime yönelttiği konusunda da bilgi vermedi.