İsrail polisinden itiraf gibi sözler: Dünya bize haydut ve cani diyor
İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik saldırılar İsrail yönetimi içinde de tartışma konusu oldu. İsrail Polisi Komiseri Daniel Levi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin uyguladığı şiddetin ülkenin dünyadaki imajını ağır şekilde zedelediğini belirterek, “Tüm dünya bize haydut ve cani devlet olarak bakıyor. Amerikalılar bu durumdan bıktı, usandı” ifadelerini kullandı. Levi’nin çıkışı, Kusra’da Filistinlilerin evlerini kuşatan saldırganlarla İsrail askerlerinin birlikte ayin yaptığı görüntülerin ardından geldi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sürerken, şiddetin boyutu İsrail güvenlik bürokrasisinde de rahatsızlığa neden oldu.
İsrail gazetesi Yediot Ahronot'un aktardığına göre İsrail Polisi Komiseri Daniel Levi, kapalı bir görüşmede yaptığı değerlendirmelerde, Filistinlilere yönelik saldırıların İsrail'in uluslararası alandaki imajını giderek daha fazla aşındırdığı uyarısında bulundu.
İSRAİL POLİSİNDEN "HAYDUT VE CANİ DEVLET" İTİRAFI
Levi, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler arasında küçük bir grubun temel amacının doğrudan Filistinlilere saldırmak olduğunu söyledi.
Bu saldırıların yalnızca bölgede şiddeti körüklemediğini, İsrail'in uluslararası kamuoyundaki konumunu da ağır şekilde etkilediğini belirten Levi, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Levi, "Bunun sonucunda tüm dünya bizlere haydut ve cani devlet olarak bakıyor. Amerikalılar bu durumdan bıktı, usandı" dedi.
Yediot Ahronot, söz konusu görüşmenin hangi toplantı kapsamında gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntı paylaşmazken, Levi'nin sözlerini kime yönelttiği konusunda da bilgi vermedi.
SAHADAKİ ŞİDDET İSRAİL'İN İMAJ KRİZİNE DÖNÜŞTÜ
Levi'nin sözleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde geldi.
Son olarak Nablus yakınlarındaki Kusra beldesinde Filistinli ailelerin evlerinin kuşatma altında tutulması ve İsrail askerlerinin Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerle birlikte ayine katıldığı görüntüler tepki çekti.
İsrail'in resmi televizyonu KAN'ın haberine göre olayın ardından orduda soruşturma başlatıldı.
KOMUTAN GÖREVDEN ALINDI
Soruşturmada, sahadaki komutanın askerlerle saldırganlar arasındaki mesafenin korunması yönünde talimat aldığı ancak askerlerin ayine katılmasına izin verdiği belirlendi.
İsrail ordusu, görüntülerin uluslararası kamuoyunda askerlerin Filistinli sivilleri korumak yerine saldırganlara destek verdiği şeklinde algılandığını ve ülkeye "itibar zararı" verdiğini kabul etti.
Soruşturma sonucunda sahadaki yedek kuvvet komutanı görevinden alındı.
Batı Şeria'da artan şiddetin İsrail'in kendi güvenlik kurumlarında da uluslararası itibar kaygısına yol açması, Levi'nin "Tüm dünya bizlere haydut ve cani devlet olarak bakıyor" sözleriyle bir kez daha gözler önüne serildi.