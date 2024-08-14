Trump’ın ’sus payı’ davasında yargıç kararı: Çekilmeyi gerektirecek bir durum yok! | Kızı Biden ve Harris’e çalışıyor

Trump'ın avukatları, Merchan'ın kızı Loren'in Başkan Joe Biden ve başkan adayı Kamala Harris için çalıştığını belirterek, yargıcın dava için uygun olmadığını savunmuştu. Avukatlar, bu kapsamda yargıç Merchan'ın davadan çekilmesi için talepte bulunmuştu.

New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan - Kızı Loren Merchan

''SAHTEKAR BIDEN İÇİN ÇALIŞAN BİR YÖNETİCİ!''

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda Yargıç Juan Merchan'ın kızı Loren Merchan'a saldırarak şunları yazmıştı: "Yargıç Juan Merchan, çok saygın görünümlü bir adam olmasına rağmen, Trump Derangement Sendromu'ndan çok ciddi bir şekilde muzdarip olan gerçek ve onaylı bir Trump Nefreti'dir. Başka bir deyişle, benden nefret ediyor!

"Kızı, [Demokrat Kaliforniya Temsilcisi] Adam 'Şapkalı' Schiff, Demokrat Ulusal Komitesi, (Dem)Senato Çoğunluk PAC'i ve hatta Sahtekar Joe Biden için çalışan Süper Liberal Demokrat bir firmada üst düzey yönetici."