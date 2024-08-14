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Trump'ın 'sus payı' davasında yargıç kararı: Çekilmeyi gerektirecek bir durum yok! | Kızı Biden ve Harris'e çalışıyor

New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suçlu bulunduğu "sus payı" davasından çekilmesi için yapılan talebi, davadan çekilmesini gerektirecek bir durumun olmadığını vurgulayarak reddetti. Merchan, Trump'ın avukatları tarafından, kızının Biden ve Harris'e çalıştığı gerekçesi öne sürülerek davadan düşürülmesi istenmişti.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 21:15 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 21:24
Trump’ın ’sus payı’ davasında yargıç kararı: Çekilmeyi gerektirecek bir durum yok! | Kızı Biden ve Harris’e çalışıyor

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New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın suçlu bulunduğu "sus payı" davasından çekilmesi için yapılan talebi reddetti.

ABD Başkan Adayı Donald TrumpABD Başkan Adayı Donald Trump

'SUS PAYI' DAVASI HAKİMİ ÇEKİLMEYECEK

Trump'ın "sus payı" davasının hakimi, davadan çekilmesine yönelik talebi reddetti. Yargıç Merchan, Trump'ın avukatlarının, kendisinden davadan çekilmesini talep etmelerinin ardından konuya ilişkin kararını yazılı olarak açıkladı.

New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Juan MerchanNew York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan

''ÇEKİLMEYİ GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK''

Yargıç Juan Merchan, talebi "hatalarla ve asılsız iddialarla dolu" şeklinde nitelendirdi. Kararlarını, kanıtlara ve yasalara dayandırmaya devam edeceğini belirten Merchan, "İmalar ve yanlış nitelendirmeler bir ihtilaf yaratmaz." ifadesini kullandı.

Merchan, davadan çekilmesini gerektirecek bir durumun olmadığını vurgulayarak talebi reddetti.

'KIZI BIDEN VE HARRIS'E ÇALIŞIYOR''

Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung, yaptığı açıklamada, Merchan'ın dava boyunca Trump'a karşı "pervasızca" ön yargılı olduğunu kaydetti.

Cheung, "Son derece çelişkili olan yargıç, uzun zaman önce bu davadan çekilmeliydi." dedi.

Trump'ın avukatları, Merchan'ın kızı Loren'in Başkan Joe Biden ve başkan adayı Kamala Harris için çalıştığını belirterek, yargıcın dava için uygun olmadığını savunmuştu. Avukatlar, bu kapsamda yargıç Merchan'ın davadan çekilmesi için talepte bulunmuştu.

New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan - Kızı Loren MerchanNew York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan - Kızı Loren Merchan

''SAHTEKAR BIDEN İÇİN ÇALIŞAN BİR YÖNETİCİ!''

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda Yargıç Juan Merchan'ın kızı Loren Merchan'a saldırarak şunları yazmıştı: "Yargıç Juan Merchan, çok saygın görünümlü bir adam olmasına rağmen, Trump Derangement Sendromu'ndan çok ciddi bir şekilde muzdarip olan gerçek ve onaylı bir Trump Nefreti'dir. Başka bir deyişle, benden nefret ediyor!

"Kızı, [Demokrat Kaliforniya Temsilcisi] Adam 'Şapkalı' Schiff, Demokrat Ulusal Komitesi, (Dem)Senato Çoğunluk PAC'i ve hatta Sahtekar Joe Biden için çalışan Süper Liberal Demokrat bir firmada üst düzey yönetici."

Stormy Daniels - Donald TrumpStormy Daniels - Donald Trump

TRUMP'IN SUS PAYI DAVASI

Eski ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından yargılanması için suçlanmıştı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump, 15 Nisan'da New York'ta yargılanmaya başlanmış, 6 hafta süren duruşmalar sonucunda 31 Mayıs'ta mahkeme jürisi tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu. Trump'ın cezasının belirleneceği duruşma 11 Temmuz'a bırakılmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald TrumpEski ABD Başkanı Donald Trump

''DOKUNULMAZLIK ÖZEL DAVRANIŞLAR İÇİN GEÇERSİZ KILINDI''

ABD Yüksek Mahkemesi, hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için eski Başkan Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna hükmetmişti.

Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla eski Başkan'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.

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