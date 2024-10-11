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İsrail’in baş ajanı! Önce Haniye sonra Nasrallah: Gözler İran’daydı: Hain İsmail Kaani mi?

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile varisi Haşim Safiyuddin'in Lübnan'da İsrail saldırılarında öldürülmesinin ardından gözler İran'daydı. İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kaani'nin ortadan kaybolmasının ardından "Hain Kaani mi?" sorusu sorulmaya başlandı. Safiyuddin ile öldüğü düşünülen Kaani'nin yaşadığına yönelik iddiaların ardından gözler yeniden İran'a döndü. Peki, İsrail'in baş ajanı İsmail Kaani mi? İşte, tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 13:07 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 14:15
İsrail’in baş ajanı! Önce Haniye sonra Nasrallah: Gözler İran’daydı: Hain İsmail Kaani mi?

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından gözler İran'a dönmüştü. Nasrallah'ın ölümünün ardından İran'ın en üst düzey askeri komutanının ortadan kaybolması ise şüpheleri artırdı. Peki, hain İsmail Kaani mi?

İsrail’in baş ajanı! Önce Haniye sonra Nasrallah: Gözler İran’daydı: Hain İsmail Kaani mi?

ÖNCE HANİYE SONRA NASRALLAH: GÖZLER İRAN'DA

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da İsrail saldırısında şehit düşmesi ve ardından Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Lübnan'da yine İsrail saldırısında öldürülmesi ile İran'a yönelik şüpheler artıyor.

İsrail’in baş ajanı! Önce Haniye sonra Nasrallah: Gözler İran’daydı: Hain İsmail Kaani mi?

İRAN'IN 1 NUMARALI KOMUTANI: HAİN İSMAİL KAANİ Mİ?

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin 4 Ekim'de Hizbullah'ın üst düzey yetkilileriyle görüştüğü düşünülürken Beyrut'taki bir sığınağa düzenlenen saldırıdan bu yana kendisinden ve ailesinden haber alınamıyor. Londra merkezli Middle East Eye, Kaani'nin toplantının başlamasından kısa bir süre önce özür dileyerek oradan ayrıldığını belirtiyor.

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