Barzani’den PKK uyarısı: Suriye’deki varlığı büyük bir sorun

Türkiye-Irak ilişkilerinde son dönemde oldukça yoğun bir diplomasi trafiği başladı. Irak merkezi hükümeti ve IKBY ile yapılan görüşmeler sonrası terör örgütü PKK'ya yönelik mücadele hızlandı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, "Kürtler de Suriye'de barışçıl yollar ve diyalogla haklarını almaya çalışmalı ve sorunlarını çözmelidir. PKK'nın Suriye Kürtleri'ni bırakmasının zamanı gelmiştir. PKK'nın Suriye'deki varlığı büyük bir sorundur" ifadesini kullandı.

Barzani, IKBY ile Türkiye ilişkilerin iyi olduğu ve bunun bölgede barışın gelişmesine katkı sağlayacağını umduğunu vurguladı.



IRAK'A ÇAĞRI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. "PKK, Irak için de büyük bir tehdittir. Irak ve Türkiye arasında terörle mücadelede iş birliği önemli. Irak'ın bölgedeki gücü Türkiye için önemlidir. Irak'tan nihai beklentimiz, yasaklı örgüt ilan ettiği PKK'yı aynı zamanda terör örgütü olarak tanımasıdır" dedi.