Katil İsrail Şati Mülteci Kampı ile Tuffah Mahallesi’ne saldırdı: 42 kişi hayatını kaybetti!

İşgalci İsrail abluka altına aldığı Gazze'de soykırım suçu işlemeye devam ediyor.
7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk 40 bine yakın Filistinliyi katletti.
MÜLTECİ KAMPINA SALDIRDILAR
İşgalci İsrail ordusu son olarak Şati Mülteci Kampı ile Tuffah Mahallesi'ne saldırıları düzenledi. Gazze'deki hükümet saldırılarda 42 kişinin öldüğünü bildirdi.
srail ordusunun Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı ile Tuffah Mahallesi'ne saldırdı
SON 48 SAATTE 120 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda son 48 saatte 120 Filistinli öldü.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 48 saatte, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 6 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 120 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 258 kişinin yaralandığı belirtildi.
Katil İsrail çocukları öldürdü
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 551'e, yaralı sayısının 85 bin 911'e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.