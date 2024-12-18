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"Bana terörist demeyin" HTŞ lideri Colani: "İsrail veya başka biriyle herhangi bir çatışma istemiyoruz"

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, Times'a verdiği röportajda “İsrail veya başka biriyle herhangi bir çatışma istemiyoruz. Suriye'nin İsrail'e saldırılar için kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Suriye halkının dinlenmeye ihtiyacı var. Saldırılar sona ermeli ve İsrail önceki pozisyonlarına geri çekilmeli” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024
Bana terörist demeyin HTŞ lideri Colani: İsrail veya başka biriyle herhangi bir çatışma istemiyoruz

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    Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, The Times gazetesine röportaj verdi.

    Röportajda İsrail ile ilişkilere yönelik açıklamalarda bulunan Colani, İsrail'in Suriye saldırısı hakkında "Gerekçesi Hizbullah ve İran'ın varlığıydı, bu gerekçe ortadan kalktı" ifadelerini kullandı.

    Colani, "İsrail veya başka biriyle herhangi bir çatışma istemiyoruz. Suriye'nin İsrail'e saldırılar için kullanılmasına izin vermeyeceğiz. İsrail önceki pozisyonlarına geri çekilmeli" diye konuştu. Ve Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını da istedi.

    Colani'nin başına ABD tarafından 10 milyon dolar ödül konulmuş durumda. Terörizm etiketinin Esad rejimine daha uygun olan "siyasi bir tanımlama" olduğunu söyledi. Colani, "Kırbaçlayan artık yok. Bu konu pazarlığa açık değildir" dedi. Colani üç günde 6 ülkenin heyetiyle de görüştü.

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