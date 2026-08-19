İsrail, Filistin Kudüs İşleri Bakanı Eşref el-Avar'ı gözaltına aldı
İsrail polisi, Filistin Kudüs İşleri Bakanı Eşref el-Avar'ı Doğu Kudüs'teki evinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin gözaltına aldı. Geçmişte hakkında Batı Şeria'ya giriş yasağı da bulunan Bakan Avar'ın gözaltı kararına ilişkin İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail polisi, Filistin Kudüs İşleri Bakanı Eşref el-Avar'ı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde gözaltına aldı.
HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERMEDEN GÖZALTINA ALDILAR
Bakanlık bürosundan bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Filistinli Bakanı herhangi bir gerekçe göstermeksizin evinde gözaltına aldığını ifade etti.
İsrail polisinden ise konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
İSRAİL BATI ŞERİA'YA GİRİŞ YASAĞI DA GETİRMİŞTİ
İsrail makamları, geçen yıl Bakan Avar'a Batı Şeria'ya giriş yasağı getirmiş, karar daha sonra tekrar uzatılmıştı.
İsrail hükümeti, Ekim 2023'ten bu yana Doğu Kudüs'teki Filistinlilere ait sportif, sosyal, siyasi ve ekonomik faaliyetlere yönelik kısıtlamalarını artırmıştı.
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