Bakan Fidan’dan Rusya ile Batı arasında yükselen gerilime dair dikkat çeken açıklamalar

Dışışleri Bakanı Hakan Fidan gazetecileri kabul etti. Kabulde Fidan, Rusya ile Batı arasında yükselen gerilime dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Küresel savaş başladı mı?" ve "Nükleer savaş tehlikesini ne kadar gerçekçi buluyorsunuz?" sorusuna Bakan Fidan'dan kritik bir yanıt geldi. Fidan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Dolayısıyla belli kanatlar artık birbirini gözlemeye başlıyorlar. Bu manada bir küresel yaygınlaşma var. Şimdi yani Kuzey Kore'nin dünyanın öbür ucundan savaşa askerlerini göndererek aktif taraf olmasını görüyoruz. Amerika'nın baştan beri gönderdiği silahlar, Avrupa'nın gönderdiği silahlar, savaşa açıktan taraf oldukları bir durumu ortaya çıkardı.



KÜRESEL SAVAŞ BAŞLADI

Şu anda hem ekonomik, hem siyasi hem de sıcak savaş olarak devam eden topyekun bir mücadele var. Bunu küresel savaş olarak nitelendirmek mümkün. Önemli olan bunun şiddetinin artmaması. Belli yerlerdeki ekonomik ve siyasal savaşın, sıcak savaşa dönüşmemesini temin etmek. Şimdi her iki taraf da elini yükselterek bir gerçekliği ortaya koyuyor. Nükleer savaş riski var. Bu bir şaka değil. Oldukça sıkıntılı bir konu."